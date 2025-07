Dia do Aeroviário: LATAM celebra os profissionais que trabalham em solo para tornar os voos possíveis no Brasil Companhia destaca as diferentes funções essenciais para a operação aérea no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 18h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h35 ) twitter

Aeroviários desempenham papéis essenciais em diversas etapas da jornada aérea Divulgação LATAM

No Dia do Aeroviário, celebrado em 22 de junho, a LATAM Airlines Brasil homenageia os profissionais da aviação civil que atuam em solo e são fundamentais para a segurança, pontualidade e eficiência de cada voo em todo o país.

Na companhia, esses funcionários desempenham papéis essenciais em diversas etapas da jornada aérea — do check-in à manutenção das aeronaves, passando pela coordenação de voos, logística de bagagens, abastecimento, atendimento nos aeroportos e atividades administrativas.

Dia do Aeroviário Divulgação LATAM

“Cada voo que decola carrega o trabalho de centenas de profissionais em solo. Celebrar o Dia do Aeroviário é reconhecer a dedicação, o compromisso e a excelência técnica desses times, que tornam possível a operação da LATAM todos os dias”, destaca Derick Barboza, diretor de Aeroportos da LATAM Brasil.

QUEM SÃO OS AEROVIÁRIOS?

Agente de Aeroporto Quando se fala em aeroviário, a primeira imagem que surge é a dos profissionais que atuam diretamente nos aeroportos. Eles estão na linha de frente do atendimento ao cliente e são responsáveis por atividades como check-in, despacho de bagagens, coordenação de embarque e desembarque, além do acolhimento aos passageiros em situações adversas, como atrasos ou cancelamentos. Também participam da operação de carga e descarga das aeronaves. Como primeiros representantes da LATAM na jornada do passageiro, são fundamentais para garantir a excelência na experiência dos clientes, alinhada com as expectativas e o planejado.

Quando se fala em aeroviário, a primeira imagem que surge é a dos profissionais que atuam diretamente nos aeroportos. Eles estão na linha de frente do atendimento ao cliente e são responsáveis por atividades como check-in, despacho de bagagens, coordenação de embarque e desembarque, além do acolhimento aos passageiros em situações adversas, como atrasos ou cancelamentos. Também participam da operação de carga e descarga das aeronaves. Como primeiros representantes da LATAM na jornada do passageiro, são fundamentais para garantir a excelência na experiência dos clientes, alinhada com as expectativas e o planejado. Mecânico Aeronáutico A segurança de cada voo começa em solo. Os profissionais de manutenção inspecionam, reparam, testam, substituem peças e garantem que todas as aeronaves estejam em perfeitas condições operacionais. A companhia conta com o LATAM MRO, o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, localizado em São Carlos (SP), além do Centro de Manutenção da LATAM (CML), localizado no aeroporto de Guarulhos (SP). Ambas as unidades são referências internacionais em manutenção preditiva, preventiva e corretiva, empregando mais de 2.500 funcionários.

A segurança de cada voo começa em solo. Os profissionais de manutenção inspecionam, reparam, testam, substituem peças e garantem que todas as aeronaves estejam em perfeitas condições operacionais. A companhia conta com o LATAM MRO, o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, localizado em São Carlos (SP), além do Centro de Manutenção da LATAM (CML), localizado no aeroporto de Guarulhos (SP). Ambas as unidades são referências internacionais em manutenção preditiva, preventiva e corretiva, empregando mais de funcionários. Agente de Cargas Aéreas A LATAM Cargo transporta diariamente milhares de toneladas de mercadorias no Brasil e no exterior. Para isso, conta com uma equipe de aeroviários dedicada ao planejamento, recebimento, armazenamento e embarque das cargas. Esses profissionais da logística asseguram a integridade dos volumes transportados e a eficiência nas entregas, conectando pessoas, empresas e mercados com agilidade e precisão.

A LATAM Cargo transporta diariamente milhares de toneladas de mercadorias no Brasil e no exterior. Para isso, conta com uma equipe de aeroviários dedicada ao planejamento, recebimento, armazenamento e embarque das cargas. Esses profissionais da logística asseguram a integridade dos volumes transportados e a eficiência nas entregas, conectando pessoas, empresas e mercados com agilidade e precisão. Despachante Operacional de Voo (DOV) O DOV é o elo entre a operação em solo e a tripulação em voo. É ele quem planeja tecnicamente cada operação, analisando rotas, condições meteorológicas, performance da aeronave e toda a documentação necessária. Durante o voo, acompanha as atualizações em tempo real e atua para garantir a segurança, pontualidade e eficiência da operação, sempre em conformidade com as normas da aviação.

O DOV é o elo entre a operação em solo e a tripulação em voo. É ele quem planeja tecnicamente cada operação, analisando rotas, condições meteorológicas, performance da aeronave e toda a documentação necessária. Durante o voo, acompanha as atualizações em tempo real e atua para garantir a segurança, pontualidade e eficiência da operação, sempre em conformidade com as normas da aviação. Profissional AdministrativoPor trás de cada decolagem bem-sucedida está uma estrutura administrativa que assegura o bom funcionamento da companhia. Áreas como Jurídico, Pessoas, Reputação Corporativa, Comercial e outras funções corporativas atuam de forma estratégica para garantir governança, compliance, eficiência de processos e sustentabilidade do negócio.

Companhia contratou mais de 1,3 mil novos aeroviários no Brasil esse ano

AEROVIÁRIOS NA LATAM

A LATAM é a maior empregadora do setor aéreo no Brasil, com mais de 21 mil colaboradores em todo o país. Em 2024, a companhia contratou mais de 2,5 mil profissionais para atuar nas áreas de Aeroportos, Manutenção, Cargas e Administração.

Em 2025, a companhia deu um passo importante no desenvolvimento de talentos ao lançar no Brasil a Escola LATAM — um programa profissionalizante voltado à formação e crescimento de carreiras no mercado de aviação. A primeira turma conta com 70 bolsistas, todos funcionários da empresa.

Neste ano, a companhia também já contratou mais de 1,3 mil novos aeroviários no Brasil e abriu mais de 300 vagas em manutenção aeronáutica , com oportunidades nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

