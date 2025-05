Dia do Mecânico de Aeronaves: paixão pela aviação move os bastidores da segurança nos céus Abaeté Linhas Aéreas homenageia seus profissionais da manutenção aérea destacando a história de Alexandre Leitão, que dedica sua vida à aviação desde os 17 anos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/05/2025 - 02h10 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h10 ) twitter

Alexandre Leitão: dedicação à aviação desde os 17 anos Divulgação

Em um setor onde cada detalhe faz a diferença, o Dia do Mecânico de Aeronaves é mais que uma data comemorativa: é um tributo à excelência e ao compromisso de profissionais que garantem a segurança de cada voo. Na Abaeté Linhas Aéreas, essa homenagem ganha voz e trajetória na figura de Alexandre Leitão, mecânico de aeronaves com mais de quatro décadas dedicadas à aviação.

A paixão de Alexandre pelos ares começou cedo. Em 1981, aos 17 anos, fez o concurso para a Escola de Especialistas da Aeronáutica, inspirado pelo pai, que trabalhava como serralheiro mecânico. A afinidade com a prática e o talento técnico logo o levaram a assumir a função que marcaria sua vida: mecânico de aeronaves.

Foram 30 anos de serviço na Força Aérea Brasileira (FAB), onde atuou em diversas regiões do país, como São Paulo e Manaus. Somando à sua atuação na aviação civil, Alexandre hoje tem 6.280 horas de voo registradas como mecânico de voo — função que ainda exerce com entusiasmo. “Aviação é uma paixão. A gente começa se envolvendo e, depois, mesmo que queira largar, não tem jeito”, afirma.

Com Alexandre, a Abaeté celebra também o trabalho dedicado de um time de mecânicos e auxiliares, profissionais que operam nos bastidores para que cada aeronave esteja em perfeitas condições. São especialistas altamente qualificados, selecionados por meio de um processo que envolve análise técnica, testes psicológicos e avaliações de perfil. Após a aprovação final, cada profissional é designado para funções específicas, sempre de acordo com as exigências da operação.

“O trabalho do mecânico de aeronaves vai muito além da oficina. É uma atuação essencial, que exige preparo, atenção aos mínimos detalhes e, acima de tudo, um amor genuíno pela aviação”, conclui Leitão.

