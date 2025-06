Dia dos Namorados impulsiona entregas da Azul Cargo no segundo trimestre Volume transportado entre abril e início de junho foi impulsionado por datas como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 18h19 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h19 ) twitter

Transporte de vestuário registrou alta de 1.200% em relação ao trimestre anterior; Vinhos, flores e chocolates também apresentaram forte crescimento Divulgação Azul Cargo

Impulsionada por datas como a Páscoa, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, a Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, registrou crescimentos expressivos nas entregas de diversos segmentos entre abril e os primeiros dias de junho. O destaque do segundo trimestre foi o transporte de vestuário, incluindo roupas, calçados e bolsas, que atingiu 180 toneladas, uma alta de mais de 1.200% em comparação com o primeiro trimestre do ano. O maior volume dessas cargas teve origem na região Sul com destino à região Sudeste, além de um aumento consistente em transportes entre o Sudeste e o Norte do país.

Presentes tradicionais para essas datas, como vinhos, flores e chocolates, também contribuíram para os bons resultados. O transporte de vinhos somou 145 toneladas, com crescimento de 114% na comparação com o trimestre anterior. A maior parte das cargas teve origem na região Sudeste com destino às regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Também entre os produtos ligados a datas comemorativas, o volume de flores e chocolates chegou a 36,8 toneladas, número 160% a mais do que o registrado nos três primeiros meses do ano. As flores lideraram esse grupo, com 31,65 toneladas embarcadas. As cargas saíram da cidade de Holambra (SP), centro nacional de produção, com transporte terrestre até o aeroporto de Campinas, de onde seguiram por via aérea principalmente para as regiões Norte e Nordeste. Já os chocolates representaram 5,15 toneladas, com destaque para envios originadas no Sudeste e transportadas ao Norte do país.

“O segundo trimestre concentra algumas das datas mais relevantes do ano para o comércio, e a Azul Cargo tem sido cada vez mais protagonista na entrega de produtos estratégicos para esse período. O trimestre nem acabou, mas já estamos observando números muito expressivos em várias categorias de carga”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo. “A combinação de capilaridade, agilidade e cuidado no transporte é o que garante o sucesso dessas operações, sejam elas feitas para grandes redes ou pequenos empreendedores”, concluiu a executiva.

