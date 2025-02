Divisão Agro da Synerjet supera projeções em ano de estreia ao mercado Empresa vendeu e entregou seis aeronaves agrícolas durante o ano; expectativa é aumentar faturamento e marcar presença nas principais feiras do setor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/02/2025 - 20h59 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h59 ) twitter

Synerjet: presença no agro Divulgação

A divisão Agro da Synerjet Corp. nasceu em abril do ano passado e já se tornou uma das empresas mais relevantes da aviação agrícola. Em 2024, a empresa superou as metas estabelecidas junto à Embraer ao vender e entregar seis EMB-203 Ipanema, bem como a comercialização de peças. Outro ponto de destaque é que a companhia já tem 160 clientes em sua carteira.

“O grande destaque foi o próprio debute da Synerjet no mercado. Para 2025, continuaremos fortalecendo nossa marca em contato com clientes nas principais feiras do setor”, garante Mateus Dallacqua, diretor de Vendas e Inovação. A companhia tem presença confirmada em três grandes eventos: Show Safra Mato Grosso, que acontece em Lucas do Rio Verde (MT) entre 24 e 28 de março; Agrishow, a maior do setor, em Ribeirão Preto (SP) entre 28 de abril e 2 de maio; e o Congresso de Aviação Agrícola do Brasil, realizado pelo Sindag em Cuiabá (MT) entre 19 e 21 de agosto.

Também para este ano, a divisão Agro da Synerjet pretende aumentar o número de peças e aeronaves vendidas, investindo também em inovações para o setor. “Queremos ser os protagonistas nas novidades. Sabemos que o nosso trabalho na aviação agrícola colabora com a alimentação, com a geração de energia e muito mais”, afirma Dallacqua.

Uma dessas novidades foi anunciada em janeiro deste ano. A Synerjet se tornou representante da norte-americana Pyka para a comercialização na América Latina do Pelican Spray, uma aeronave desenvolvida para o setor agro 100% elétrica e totalmente autônoma. A empresa espera vender ao menos 20 unidades ainda em 2025.

Os serviços tanto de aviação executiva quanto de aeronaves agrícolas estão disponíveis nas bases de manutenção da Synerjet, localizadas no Aeroporto Catarina (São Roque/SP), Aeroporto Liberty (Goianápolis/GO), Medellín (Colômbia), e nos centros satélites na Argentina e no Chile.

Sobre a Synerjet Corp.:

A Synerjet Corp. é uma empresa especializada em aviação, oferecendo soluções de venda, suporte técnico e pós-venda de aeronaves para a América Latina e o Caribe. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na região e representante da Leonardo, a Synerjet também se destaca como revendedora premium da Honeywell, com um portfólio de aviônicos de alta qualidade. Com forte foco na expansão da aviação na América Latina, a Synerjet adota uma presença regionalizada, promove práticas ESG em todas as bases e atua como uma One-Stop-Shop, oferecendo mobilidade aérea e terrestre com Movingjet e Wingcopter.

Mais informações em www.synerjet.com

