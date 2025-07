Dominicana Arajet conecta o continente e anuncia descontos de até 50% em tarifas Promoção inclui todos os destinos da companhia aérea e estará disponível de 21 a 27 de julho de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 18h26 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h26 ) twitter

Aérea anuncia descontos em tarifas Paul Christian Gordon/D.J. via Arajet

A companhia aérea dominicana Arajet lançou uma oferta exclusiva com descontos de até 50% em suas tarifas para todos os destinos de sua rede, disponível de 21 a 27 de julho de 2025.

Para se beneficiar desta promoção, os viajantes devem inserir o código promocional “PAVIAJA” ao fazer suas reservas no site da Arajet, www.arajet.com. As reservas devem ser para pelo menos duas pessoas, e os bilhetes com desconto podem ser usados para viajar entre 15 de agosto de 2025 e 15 de março de 2026, com exceção do período compreendido entre 19 de dezembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026.

“Na Arajet, continuamos focados em democratizar os céus da região. Desejamos que mais pessoas tenham a oportunidade de viajar, conhecer novas culturas e viver uma experiência de voo excepcional conosco. Esta promoção é a nossa forma de lhes dar essa oportunidade”, disse Víctor Pacheco Méndez, CEO e fundador da Arajet.

Descubra as maravilhas do continente usando o código promocional “PAVIAJA”, que se aplica a todos os destinos da rede Arajet, incluindo cidades históricas, modernas e paraísos tropicais como Punta Cana e Santo Domingo (República Dominicana), San Juan (Porto Rico), Aruba, Bogotá e Cartagena (Colômbia), Buenos Aires e Córdoba (Argentina), Cancún e Cidade do México (México), Curaçao, Kingston (Jamaica), Lima (Peru), San José (Costa Rica), Santiago (Chile), St. Maarten, San Salvador (El Salvador), São Paulo (Brasil), e os novos destinos nos Estados Unidos: Boston, Chicago, Orlando e Miami.

A promoção se aplica a todos os pacotes de viagem da Arajet, Smart, Comfort e Extra, e não inclui impostos ou taxas aeroportuárias. A disponibilidade de assentos é limitada, e o preço final pode variar de acordo com a origem e as datas selecionadas.

As informações sobre a promoção são de responsabilidade da Arajet.

Sobre a Arajet

Arajet é a principal companhia aérea da República Dominicana. Reconhecida como a Melhor Nova Companhia Aérea do Mundo em 2023, durante a Cúpula Mundial de Aviação, iniciou suas operações em 2022 e opera a partir de duas bases: o Aeroporto Internacional Las Américas, em Santo Domingo, e o Aeroporto Internacional de Punta Cana. Com uma nova frota de aeronaves Boeing 737 MAX, oferece voos seguros e acessíveis de e para a República Dominicana e diversos destinos na América do Norte, Central e do Sul, bem como no Caribe.

