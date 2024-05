Donativos arrecadados no exterior estão a caminho do Rio Grande do Sul Primeiras remessas foram encaminhadas de Portugal e dos Estados Unidos

Donativos arrecadados em Portugal estão a caminho do Rio Grande do Sul (Divulgação)

O Governo Federal, por meio dos ministérios de Portos e Aeroportos e das Relações Exteriores — Agência Brasileira de Cooperação e Embaixada do Brasil em Lisboa — articulou, junto a doadores e às transportadoras Latam e Maersk o envio da grande quantidade de doações provenientes de cidadãos portugueses e da comunidade brasileira em Portugal, em apoio à população atingida pelos temporais e enchentes no Rio Grande do Sul.

Na manhã desta sexta-feira (17/5), a Latam embarcou um primeiro lote de 300 quilos de donativos de Portugal rumo ao Brasil. Os demais lotes de remessas continuarão a ser encaminhados, por via aérea e marítima.A previsão é de que a carga chegue ao aeroporto de Guarulhos ainda nesta sexta-feira, com envio para o município de Canoas (RS) programado para sábado (18).

“Gostaria de agradecer o esforço das transportadoras Latam e Maersk, que de forma voluntária têm ajudado com o transporte de doações para a população do Rio Grande do Sul. Seguindo a orientação do presidente Lula, estamos num trabalho conjunto com os setores portuário, aeroportuário e hidroviário, Itamaraty e Ministério da Defesa para que sejam arrecadadas as doações e levadas ao Rio Grande do Sul”, disse o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroporos).

DOAÇÃO - Os donativos têm chegado de diversos países. Dos Estados Unidos, está prevista a chegada de nove toneladas de materiais arrecadados, a partir da cidade de Miami, onde foram disponibilizados cinco armazéns portuários para recebimento do material. Após a triagem, as cargas são transferidas para o armazém da Maersk, que tem contribuído no recebimento, inspeção dos produtos, estufagem dos containers e montagem dos pallets. Esses donativos seguirão ao Brasil por via marítima.

SIMPLIFICAÇÃO - Para todas essas remessas, inclusive provenientes de outros países, a Receita Federal aplicará o sistema simplificado de desembaraço aduaneiro na chegada ao Brasil (“Receita Via Rápida”), possibilitando o traslado breve à Defesa Civil do RS. Todo procedimento será realizado pela própria Receita e pelos governos estadual e municipais: as doações poderão ser despachadas por meio de Declaração Simplificada de Importação em papel (DSI formulário), Declaração Simplificada de Importação e Declaração de Importação. Essas doações serão isentas de todos os tributos.

No caso de dúvidas, confira a página da Receita Federal

