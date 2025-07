E-commerce do Brasil: 70% das entregas da LATAM Cargo no primeiro semestre foram feitas em até 48h Resultado é impulsionado por investimentos em infraestrutura, novo portfólio de serviços e parceria com grandes clientes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 18h03 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

70% das entregas foram feitas em até 48h Felipe Cantilla via LATAM

A LATAM Cargo, divisão de cargas do Grupo LATAM, encerrou o primeiro semestre de 2025 com um importante avanço logístico no Brasil: 70% das suas encomendas de e-commerce com origem nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos (SP) foram entregues em até 48 horas na casa dos clientes do país. O número representa mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2024.

O avanço é resultado de investimentos estratégicos da companhia em infraestrutura e tecnologia. Um dos principais foi a ampliação de 50% da capacidade operacional no hub (centro de conexões) de Guarulhos, que passou a contar com mais de 2,9 mil m² dedicados especialmente ao segmento de e-commerce. Em paralelo, a LATAM Cargo lançou um novo portfólio de produtos no mercado doméstico, incluindo o serviço éFácil, voltado a pequenos pacotes com entrega rápida e domiciliar em milhares de cidades brasileiras.

Em 2025, a companhia também firmou parceria com a Amazon para a entrega de produtos em 11 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

“O e-commerce exige agilidade e eficiência crescentes. O uso combinado da nossa malha aérea, que integra aeronaves cargueiras e de passageiros, somado a investimentos estruturais, nos permite encurtar distâncias e entregar uma experiência logística de excelência para empresas e consumidores”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

‌



SATISFAÇÃO DO CLIENTE BRASILEIRO TAMBÉM CRESCE

A melhoria operacional tem sido percebida diretamente pelos clientes da LATAM Cargo no mercado doméstico no Brasil. No primeiro semestre de 2025, a empresa registrou um aumento de 25 pontos percentuais em seu índice NPS (Net Promoter Score), impulsionado por avanços em atendimento, comunicação, rastreamento e cumprimento de prazos.

‌



MAIOR CAPACIDADE PARA CONECTAR SÃO PAULO A TODO O BRASIL

A LATAM Cargo é hoje a companhia com maior capacidade disponível (em toneladas) para conectar São Paulo a todas as regiões do Brasil. Só entre janeiro e junho de 2025, ofereceu possibilidade para envio de até 67,3 mil toneladas de cargas nos porões das aeronaves de passageiros da LATAM em decolagens a partir dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos – um crescimento de 8% em relação à capacidade ofertada no mesmo período de 2024.

‌



Atualmente, a empresa atende 46 aeroportos brasileiros e 4 terminais de carga em localidades sem voos regulares, com entregas domiciliares em mais de 1,8 mil municípios.

A companhia também lidera a capacidade oferecida a destinos estratégicos nas regiões Norte e Nordeste, como Teresina (PI), João Pessoa (PB), Macapá (AP) e Rio Branco (AC) – os dois últimos atendidos com exclusividade a partir da capital paulista.

NOVO PORTFÓLIO IMPULSIONA O E-COMMERCE

O novo portfólio de serviços lançado em 2024 tem impulsionado o desempenho da LATAM Cargo no segmento de e-commerce no Brasil. O serviço éFácil, voltado a pequenas encomendas com entrega rápida, registrou no primeiro semestre de 2025 um crescimento de 79% no volume de emissões e melhora de 6 pontos percentuais no indicador FAB (Flown as Booked), quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

LIDERANÇA CONSOLIDADA NO BRASIL E NO EXTERIOR

A LATAM Cargo mantém desde abril de 2025 a liderança no transporte de cargas aéreas domésticas embarcadas em voos de passageiros no Brasil. Segundo as estatísticas de junho de 2025 publicadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a companhia alcançou 37,3%* de participação de mercado.

Sua malha logística nacional cobre 51 bases operacionais, além de rotas com aviões cargueiros como Guarulhos-Manaus, Viracopos-Manaus e Guarulhos-Fortaleza-Manaus – esta última inaugurada em maio de 2025 .

No mercado internacional, a LATAM Cargo também lidera o transporte aéreo de cargas de e para o Brasil, com operação em 23 destinos internacionais, por meio de voos cargueiros e compartimentos inferiores de aeronaves de passageiros. Entre as novidades recentes estão as rotas Miami–São José dos Campos, Miami–Brasília, Amsterdam–Curitiba e Europa–Florianópolis.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.