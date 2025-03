Edelweiss, da Suíça, recebe seu primeiro avião modelo Airbus A350-900 Modelo será usado em rotas comerciais de média distância até maio de 2025, quando passará a voar entre Zurique e Las Vegas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/03/2025 - 17h02 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A350-900 da Edelweiss já operou pela LATAM Airlines Divulgação Edelweiss

Este 13 de março de 2025 entrará para a história da Edelweiss, transportadora da suíça, que faz parte do Grupo Lufthansa. A companhia recebeu sua primeira aeronave Airbus A350-900.

A aeronave (matrícula HB-IHF)decolou do aeroporto Tarbes-Lourdes-Pyrénéés, e pousou no aeroporto de Zurique-Kloten às 15h11, horário local. Sua entrada em serviço regular começará em 1º de abril.

A princípio, a Edelweiss planeja implantar a aeronave por algumas semanas em voos de familiarização em sua rede de curta e média distância. O A350-900 não será usado em uma rota comercial de longa distância até maio de 2025, quando voará entre Zurique e Las Vegas.

‌



Business Class do Airbus A350-900 Divulgação Edelweiss

Esta aeronave é a primeira de seis, operadas anteriormente pela LATAM Airlines, que a companhia aérea suíça usará para substituir sua antiga frota de A340-300, informa o Aerotime.

Embora opere principalmente no mercado de fretamento e lazer, a Edelweiss opera sua frota de longa distância em uma configuração de três classes, com uma cabine Business, Economy Max (produto econômico premium da transportadora) e uma classe Economy.

‌



No caso do A350-900, a Edelweiss optou por manter a configuração de cabine da operadora original, a LATAM Brasil, com um total de 339 assentos: 30 na Business, 63 na Economy Max e 246 na Economy class.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.