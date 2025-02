EDGE revela sua linha mais avançada de soluções tecnológicas e de defesa durante exposição em Abu Dhabi Na aviação, destaque para aeronave de transporte pesado não tripulada de asa rotativa com alta tecnologia e recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 17/02/2025 - 12h04 ) twitter

Evento acontece de hoje (17) até 21 de fevereiro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos Divulgação Edge

A EDGE, um dos principais grupos de tecnologia avançada e defesa do mundo, está revelando 46 novos sistemas e soluções em seu portfólio em diferentes áreas na International Defence Exhibition & Conference 2025 (IDEX 2025) e na Naval Defence & Maritime Security Exhibition (NAVDEX 2025). Os eventos acontecem de hoje (17) até 21 de fevereiro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O lançamento das novas soluções aumenta o portfólio diversificado do Grupo para 216 produtos exclusivos, permitindo que ele fortaleça a soberania nacional sobre sistemas de defesa essenciais e busque o crescimento internacional por meio de parcerias e exportações. A EDGE continua a romper as normas do setor em ar, terra, mar, cibernética e espaço com maior velocidade e eficiência, do desenvolvimento à entrega, a preços altamente competitivos; com soluções de comunicação de classe mundial, criptografia soberana e recursos pós-quânticos; e liderando o caminho no desenvolvimento de soluções inovadoras alimentadas por inteligência artificial adaptadas aos ambientes operacionais modernos.

Hamad Al Marar, diretor administrativo e CEO da EDGE, disse: “Esta é, de longe, a nossa exibição mais avançada até o momento, apresentando não apenas soluções de última geração, mas também as tecnologias essenciais que as impulsionam. Fomos além do fornecimento de sistemas autônomos e passamos a desenvolver recursos integrados e de diferentes áreas que aumentam a eficácia da missão e a superioridade operacional. Desde plataformas autônomas e tecnologias avançadas de sensoriamento até comunicações seguras e soluções contra UAS, todos os produtos que estamos apresentando na IDEX 2025 foram projetados para causar impacto no mundo real. Ao ampliar os limites da inovação tecnológica e promover sinergias em todo o nosso ecossistema, estamos reforçando a posição da EDGE como líder global no fornecimento de recursos avançados de defesa e segurança.”

‌



Entre as várias novas soluções que estão sendo lançadas no domínio aéreo estão o ANAVIA HT-750, uma aeronave de transporte pesado não tripulada de asa rotativa de alta tecnologia com recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) e entrega de carga; e o P145i, um motor aeronáutico a pistão de dois tempos, seis cilindros e 1,8 litro para todos os climas, fabricado pela recém-lançada POWERTECH, entidade da EDGE.

As novas soluções terrestres incluem o HAVOC Robotic Combat Vehicle (RCV), produzido pela MILREM ROBOTICS, sediada na Estônia; e a série NIMR AJBAN MK2 com três novas variantes de veículos blindados multifuncionais (AJBAN 441AE, AJBAN 432AU, AJBAN 452A). Na categoria de armas pequenas, os novos produtos incluem o CARACAL SNIPER RIFLE MULTI-CALIBRE (CSRM).

‌



Para o setor naval, a EDGE lançou seu novo navio de patrulha offshore FA-400 de 45 metros, projetado com propriedade total de IP e construído inteiramente nos Emirados Árabes Unidos.

A EDGE está expandindo significativamente seus recursos de comunicações seguras, contra-UAS e guerra eletrônica, apresentando o KATIM X3M, um dispositivo de comunicação robusto, seguro e modular de missão crítica para comunicações no campo de batalha; o C-UAS portátil e autônomo SHADOW 3; e o sistema de vigilância BORDER SHIELD, entre outras soluções de alta tecnologia.

‌



O braço de tecnologia espacial da EDGE, a FADA, está revelando o TACTICA, um sistema C4I (Comando, Controle, Comunicações, Computadores e Inteligência) alimentado por IA, aproveitando o poder da IA e da IA generativa para revolucionar a inteligência espacial. Projetado para aprimorar a tomada de decisões em tempo real e a eficácia da missão, o TACTICA é uma prova da liderança tecnológica da EDGE em soluções orientadas por IA

Para acelerar o avanço tecnológico, a EDGE está lançando programas importantes e revelando seu conjunto mais avançado de sistemas de guerra eletrônica, radar e eletro-ópticos até o momento. Essas soluções de ponta - incluindo gimbals compactos, câmeras eletro-ópticas de alta precisão da família MIRSAD e radares de última geração do portfólio TAWAQ, recentemente testados nos Emirados Árabes Unidos - são essenciais para a defesa moderna.

Os participantes podem visitar o portfólio diversificado da EDGE no estande C20 no Hall 5, estande externo CP-270, e a ADSB na NAVDEX 2025, estande B-022, de 17 a 21 de fevereiro de 2025.

Sobre EDGE

Lançado em novembro de 2019, o EDGE dos Emirados Árabes Unidos é um dos principais grupos de tecnologia avançada do mundo, estabelecido para desenvolver soluções ágeis, arrojadas e disruptivas para a defesa e além, e para ser um catalisador de mudanças e transformações. Ele se dedica a trazer inovações, produtos e serviços revolucionários para o mercado com maior velocidade e eficiência, a posicionar os EAU como um centro global líder para os futuros setores e a criar caminhos claros dentro do setor para que a próxima geração de talentos altamente qualificados prospere. Com foco na adoção de tecnologias 4IR, o EDGE está impulsionando o desenvolvimento de capacidades soberanas para exportação global e para a preservação da segurança nacional, trabalhando com operadores de linha de frente, parceiros internacionais e adotando tecnologias avançadas, como capacidades autônomas, sistemas ciberfísicos, sistemas de propulsão avançados, robótica e materiais inteligentes. A EDGE converge P&D, tecnologias emergentes, transformação digital e inovações do mercado comercial com capacidades militares para desenvolver soluções revolucionárias adaptadas aos requisitos específicos de seus clientes. Com sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, a EDGE consolida mais de 35 entidades em seis grupos principais: Plataformas e Sistemas, Mísseis e Armas, Tecnologias Espaciais e Cibernéticas, Comércio e Suporte a Missões, Tecnologia e Inovação e Segurança Interna.

