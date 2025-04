Em apenas uma semana, Travel Connect 2025 já conta com mais de 500 inscritos Evento realizado pela agência de viagens corporativas VOLL acontecerá no dia 11 de agosto, no hotel Grand Hyatt (SP), e segue com inscrições abertas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 18h49 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Público durante a edição 2024 do Travel Connect, em São Paulo Divulgação VOLL

Desde a abertura das inscrições no dia 25 de março, o Travel Connect 2025 já alcançou a marca de 500 inscritos. Promovido pela VOLL, maior agência de viagens corporativas digital da América Latina, o evento será realizado, pela primeira vez, no mês de agosto e em novo endereço. Quem quiser, ainda pode conseguir uma vaga pelo site Link. Em sua quarta edição, o evento espera superar o número de 850 pessoas do ano passado, e levar ainda mais participantes ao hotel Grand Hyatt, em São Paulo, no dia 11 de agosto.

“Temos observado um interesse cada vez maior de líderes do setor de viagens e despesas corporativas pelo Travel Connect e as avaliações são sempre muito positivas. No entanto, mesmo assim, fomos surpreendidos pela rápida adesão nas inscrições, uma vez que ainda faltam mais de quatro meses para a realização do evento”, afirma o cofundador e Diretor de Negócios da VOLL, Luiz Moura. No ano passado, essa marca foi alcançada a um mês do Travel Connect 2024.

Com o objetivo de conectar profissionais do segmento, o tema “A inovação molda o presente. As pessoas, o amanhã” visa ainda promover discussões relevantes sobre o cenário atual, tendências e inovações tecnológicas que impactam os mercados nacional e internacional. “A ideia é destacar que, enquanto a inovação impulsiona mudanças imediatas, são as pessoas, com suas decisões, valores e ações, que realmente moldam o futuro. Esse conceito reflete o equilíbrio entre a tecnologia, que oferece novas possibilidades, e a influência humana, que direciona e define o que está por vir”, diz Guilherme Pignatari, Head de Marketing da VOLL.

‌



No palco deste ano, estarão presentes, mais uma vez, as principais lideranças do setor que serão divulgadas em breve. A edição anterior contou com a participação de grandes nomes como de Jerome Cadier, CEO da LATAM, Bruno Lasansky, CEO da Localiza, e Ross Harris, Vice Presidente de Travel & Expense da Mastercard, como palestrante internacional.

“Convidamos a todos os gestores do mercado para que acompanhem e se inscrevam no Travel Connect deste ano, pois estamos trabalhando para que ele seja um marco para o setor. Acreditamos que ao reunir clientes, parceiros e fornecedores em um único dia com conteúdo de alto valor, poderemos impulsionar o futuro das viagens no Brasil, oferecendo um ambiente de troca de conhecimento, inovação e soluções estratégicas. Ele será o ponto de encontro perfeito para fortalecer parcerias e explorar novas possibilidades que transformarão o nosso mercado”, diz Moura, que é também conselheiro de turismo da FecomercioSP.

‌



Além desses nomes, em 2024, o Travel Connect reuniu 15 palestrantes de alto nível, incluindo C-levels, diretores e heads das empresas líderes no mercado de turismo e despesas corporativas, com mais de 7 horas de conteúdo. O evento contou com a presença de 850 profissionais e 400 empresas, incluindo algumas das mais valiosas do Brasil. Com o apoio de 28 patrocinadores e parceiros, os principais players da indústria de viagens, mobilidade e despesas corporativas promoveram encontros reais com todo o mercado.

“O Travel Connect 2024 foi rico em conteúdo e em interação, feito para chacoalhar nossas ideias e provocar mudanças significativas no mindset de gestores e fornecedores. Tecnologia, inovação e gente foram apresentados como co-autores de transformação. Aguardo ansiosa pela edição deste ano!”, diz Thaís Meirelles, gestora de viagens da XP Investimentos.

‌



A VOLL realiza diversos eventos ao longo do ano para ampliar o conhecimento dos gestores de viagens e despesas corporativas, promovendo debates construtivos e elevando o nível de performance do setor no país. A Primeira Classe, por exemplo, é um encontro que traz sempre um ou uma profissional para falar a respeito de temas inovadores e um olhar 360º sobre o que há de mais atual no setor. Enquanto a Sala VIP acontece em um formato exclusivo, para no máximo 50 convidados de grandes empresas e com cargos de alta liderança em gestão de viagens corporativas, para apresentarem soluções inovadoras em suas áreas.

A VOLL é impulsionadora da revolução no mercado de gestão de viagens corporativas na América Latina. A agência une tecnologia, atendimento premium e customização da jornada de viagem para simplificar as experiências de gestão e dos viajantes corporativos, para empresas nacionais e globais. Inovando dentro do segmento, a VOLL oferece de forma exclusiva um módulo de gestão avançada de despesas corporativas, permitindo que em um único app seja feita toda a organização da viagem, da compra de passagens aéreas até a gestão dos custos de alimentação, combustível, estacionamento, entre outros.

Hoje, os mais de 750 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, XP, Localiza, Nubank, CPFL Energia, iFood, Cogna Educação, Falconi e Andrade Gutierrez. Saiba mais sobre a VOLL em www.govoll.com .

SERVIÇO

Travel Connect 2025

Data: 11 de agosto

Horário: a partir das 8h

Local: Grand Hyatt São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 13.301 - Vila Cordeiro, São Paulo/SP

Site: Link

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.