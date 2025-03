Em caos a bordo, homem é detido ao tentar abrir porta de avião durante voo internacional; assista Vídeo mostra luta de comissários para deter o infrator. Incidente foi registrado na rota Madrí-Caracas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Infrator é dominado por tripulantes em pleno voo internacional Edixon Manuel

Um homem causou uma grande confusão a bordo de um avião ao tentar abrir a porta da aeronave durante um voo internacional. No vídeo é possível ver a tripulação em luta corporal com o infrator, tentando dominá-lo e afastá-lo da porta.

A chaotic situation on board a Plus Ultra flight 701 took place when a passenger tried to open the plane's door mid-flight between Madrid, Spain and Maiquetía, Venezuela on March 1, 2025.



The rapid intervention of the crew, supported by other passengers, managed to stop the… pic.twitter.com/UyZ0rjjCLt — FL360aero (@fl360aero) March 3, 2025

As imagens mostram ainda outro homem, vestido de camiseta cinza, que se aproxima e auxilia os comissários, enquanto um grupo de passageiros grita ao observar a confusão a bordo.

De acordo com as informações divulgadas no perfil de Edixon Manuel em ‘Crónicas de Sucesos’ e republicadas pelo perfil FL360, o incidente ocorreu no último sábado a bordo do voo 701 da companhia espanhola Plus Ultra Líneas Aéreas ,entre Madrí e Caracas, operado por um Airbus A330-200.

‌



O mesmo post mostra o infrator dominado na região da galley da aeronave, já com as mãos presas, e a situação sob controle. Não há detalhes sobre as providências tomadas pelo comandante, nem as consequências enfrentadas pelo infrator. De acordo com plataformas de monitoramento, o voo decolou de Madrí, na Espanha, às 13:18, pousando em Caracas, Venezuela, às 16:56, pelo horário local.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.