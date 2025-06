Voo inaugural da Azul entre Recife e Madri tem nova pane e é interrompido mais uma vez Boeing pertencente à companhia aérea portuguesa contratada para voos internacionais da Azul apresenta problema técnico novamente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/06/2025 - 10h14 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h29 ) twitter

Avião de companhia portuguesa que opera voo pela Azul: nova pane Pedro Aragão - Wikimedia Commons

Ainda não foi na segunda tentativa que a Azul Linhas Aéreas conseguiu estrear o voo de Recife para Madri. O Boeing 767-300ER de matrícula CS-TSU, pertencente à frota da companhia portuguesa EuroAtlantic Airways, contratada para operar voos internacionais da Azul, voltou a apresentar problemas técnicos e retornou ao aeroporto da capital pernambucana nesta quinta-feira (12) instantes depois da decolagem.

Com atraso de mais de duas horas, a aeronave decolou pouco depois das 23h e, ainda durante o procedimento de subida para a altitude de cruzeiro, uma nova pane foi indicada no painel da cabine de comando. O pouso foi realizado em segurança.

Veja a rota sobrevoada pelo Boeing, de acordo com a plataforma de monitoramento AirNav Radar, parceira do blog.

Voo deu voltas até atingir o limite de peso recomendável para pouso e retornou em segurança AirNav Radar

Na tentativa anterior de terça-feira, uma aparente pane no sistema de flaps foi detectada, obrigando o retorno do voo.

‌



Em nota ao blog, a Azul informou:

“A tripulação do voo AD8000 (Recife-Madri) desta quinta-feira, dia 12, operado pela euroAtlantic Airways, solicitou retorno ao aeroporto de Recife, devido a questões técnicas. A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança.

‌



Um voo extra, operado pela Azul, está programado para esta sexta-feira, às 19h10, horário de Brasília.

Todos os Clientes foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia."

‌



