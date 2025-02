Em ritmo de festa, GOL patrocina o CarnaMango 2025 A quarta edição do festival chega ao Circo Voador entre 2 a 4 de março, com shows de Criolo, Jorge Aragão, Nação Zumbi e muito mais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h00 ) twitter

CarnaMango 2025, no Rio: Jorge Aragão, Criolo, Leci Brandão, Nação Zumbi e muitos outros Divulgação Gol Linhas Aéreas

Para celebrar a alegria e a diversidade únicas do carnaval brasileiro, a GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual da América Latina e líder na oferta de voos para o Rio de Janeiro, anuncia seu novo patrocínio como Companhia Aérea Oficial, o CarnaMango 2025, que acontecerá durante os dias 2, 3 e 4 de março no Circo Voador, um dos espaços culturais mais emblemáticos da cultura carioca.

O CarnaMango oferece uma programação que representa o carnaval brasileiro em três dias de festa, com shows no coração da Cidade Maravilhosa. Organizado pela Mango, o evento reúne um line-up diverso, com nomes renomados da música, como Jorge Aragão, Criolo, Leci Brandão, Nação Zumbi e muitos outros, garantindo uma experiência vibrante para os foliões.

“O carnaval é uma das manifestações culturais mais vibrantes do Brasil, e a GOL tem orgulho de conectar pessoas aos principais destinos do País nesta festa. O CarnaMango contempla a diversidade musical e a energia única do Rio de Janeiro, valores que dialogam com o compromisso da GOL em promover experiências autênticas e fortalecer o turismo nacional. Como Companhia Aérea Oficial do evento, queremos levar ainda mais foliões para viver essa celebração inesquecível da Cidade Maravilhosa”, comenta Patrícia Pessoa, diretora de Marketing da GOL.

‌



Vale ressaltar que a GOL lidera as ofertas para o Rio de Janeiro, com 43% dos assentos totais, grande maioria deles no Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG), que recentemente passou por um aumento de 34% na oferta de assentos durante o primeiro semestre de 2025. Essa expansão também contempla a demanda de passageiros durante o carnaval, período que tradicionalmente movimenta um grande número de viajantes para o estado.

Serviço:

‌



CarnaMango 2025

2/03 a 4/03

‌



Local: Circo Voador

Abertura dos portões: 20h

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro/RJ

