Embarque e desembarque internacional no BH Airport ganham mais agilidade e tecnologia com novo e-gate Equipamento foi lançado nesta sexta-feira (8) e fará checagem eletrônica de passaportes em segundos, substituindo a conferência manual Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 06h50 (Atualizado em 11/08/2025 - 06h50 )

Agilidade e tecnologia com novo e-gate Divulgação BH Airport

A experiência de passageiros em voos internacionais no BH Airport vai ficar mais rápida, eficiente e tecnológica. A partir de hoje (8 de agosto), entra em operação o novo e-gate, equipamento de checagem eletrônica de passaportes que permite a verificação da documentação em segundos. A tecnologia proporciona mais fluidez ao processo migratório, com um sistema moderno que realiza automaticamente todas as etapas de conferência que antes eram feitas manualmente.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca que o novo investimento reforça o compromisso do aeroporto em oferecer uma jornada cada vez mais ágil e agradável para quem embarca ou desembarca pelo terminal internacional mineiro. “Estamos implementando uma solução que representa o que há de mais atual no mercado internacional, com foco em eficiência sem abrir mão da segurança. O e-gate é mais um investimento que contribui para a melhoria contínua da experiência dos nossos passageiros e seguimos atentos às inovações que agreguem valor aos nossos serviços e facilitem a vida de quem passa por aqui”, destaca.

Delegado Regional Executivo da Polícia Federal em Minas Gerais, Juner Caldeira Barbosa, representando o Superintendente Regional da Polícia Federal de Minas Gerais,destaca que a modernização reforça a presença institucional da Polícia Federal em um dos principais terminais aeroportuários do país. “A sólida parceria entre a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e a administradora aeroportuária BH Airport tem gerado resultados significativos e hoje celebramos mais um importante avanço. O e-gate trará inúmeros benefícios aos usuários e a todos os profissionais envolvidos na prestação do serviço migratório”, afirma.

O e-gate poderá ser utilizado por passageiros com passaporte eletrônico a partir de 18 anos de idade (embarque) e 12 anos (desembarque). O sistema vai coexistir com o atendimento presencial realizado pela Polícia Federal, que segue ativo para estrangeiros, menores, passageiros que apresentem qualquer inconsistência na leitura automatizada ou que precisem de atendimento específico.

Para utilizar o novo equipamento, basta posicionar o passaporte na leitora, seguir as orientações visuais e passar pela verificação facial. Em poucos segundos, o processo é concluído. Para que a leitura facial funcione corretamente, é importante que o rosto esteja visível no momento do embarque. Por isso, é importante que os passageiros evitem o uso de óculos escuros, bonés, chapéus ou qualquer acessório que cubra parte do rosto durante o processo. Assim, o reconhecimento é feito de forma rápida e segura, garantindo uma experiência mais fluida e eficiente para todos.

