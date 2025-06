Embarque remoto da LATAM com elétricos da Audi chega ao Aeroporto de Guarulhos Após sucesso em Congonhas, serviço exclusivo será oferecido em voos internacionais para clientes Black Signature do LATAM Pass Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h36 ) twitter

LATAM e Audi do Brasil: parceria com veículos 100% elétricos chega a Guarulhos Divulgação LATAM

A LATAM e a Audi do Brasil acabam de ampliar para o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos o serviço de transporte em veículos 100% elétricos, exclusivo para clientes da categoria Black Signature do programa LATAM Pass. Com previsão de início ainda em junho, os passageiros mais fiéis da companhia em embarque remoto para voos internacionais serão conduzidos até a aeronave a bordo do modelo Audi Q8 e-tron e do superesportivo Audi RS e-tron GT.

A iniciativa, que estreou com sucesso em Congonhas há cerca de um ano e meio, funcionará diariamente no Terminal 3 de Guarulhos, exclusivamente para voos internacionais. Serão seis veículos da Audi disponíveis para transportar até três passageiros por viagem, sempre acompanhados por um membro da equipe de Special Services da LATAM. No retorno, o serviço também garante desembarque remoto prioritário diretamente no terminal.

“Estrear esse serviço no Aeroporto de São Paulo/Guarulhos, nosso principal centro de voos e conexões internacionais, é mais do que um passo estratégico. Estamos unindo exclusividade, conforto e sustentabilidade para transformar até mesmo a experiência em solo. Essa é mais uma forma de mostrar que, na LATAM, a lealdade é reconhecida com inovação e cuidado em cada detalhe”, afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group.

“Essa iniciativa visa proporcionar uma experiência premium antes mesmo do ingresso na aeronave, convidando os clientes da categoria mais alta do LATAM Pass a conhecerem no momento do transfer os nossos veículos 100% elétricos. São modelos recheados de sofisticação, tecnologia e conforto - e o melhor, livre de emissões de poluentes”, destaca Gerold Pillekamp, Head de marketing e comunicação da Audi do Brasil.

QUEM SÃO OS CLIENTES BLACK SIGNATURE?

Black Signature é a categoria mais alta do LATAM Pass, programa de fidelidade da LATAM. Reconhece os clientes que mais voam com a companhia, oferecendo benefícios como upgrades de cabine, acesso às salas VIP, atendimento personalizado, embarque preferencial e, agora, transporte exclusivo com veículos Audi em Congonhas e Guarulhos em embarques remotos.

GUARULHOS: PRINCIPAL HUB DA LATAM NO BRASIL

O aeroporto de Guarulhos concentra a maior operação da LATAM no país, com mais de 1,4 mil voos semanais para mais de 75 destinos. Em 2024, a companhia respondeu por cerca de 49% da operação do aeroporto, com 26 mil voos internacionais realizados e 5,8 milhões de passageiros transportados – maior volume da história da empresa no terminal, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Além do novo serviço de embarque remoto, Guarulhos oferece aos clientes das categorias superiores do LATAM Pass um espaço exclusivo para check-in, despacho de bagagem e atendimento nos terminais 2 e 3. Clientes Black Signature, Black e Platinum, assim como passageiros internacionais em cabine Premium, também têm acesso ao LATAM Lounge.

Ainda em 2025, a companhia deve inaugurar o novo LATAM Lounge São Paulo , que será o maior da América Latina. Com 4,7 mil metros quadrados e investimento de R$115 milhões, o espaço seguirá o conceito de hospitalidade sustentável já aplicado no lounge da LATAM em Santiago (Chile), valorizando conforto, modernidade e elementos culturais locais.

