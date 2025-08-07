Embraer adiciona Aerocardal à sua rede de Serviços Autorizados no Chile A empresa chilena fornecerá manutenção para aeronaves da série Phenom 300 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2025 - 06h48 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h48 ) twitter

Empresa chilena atua no mercado de aviação executiva desde 1991 Divulgação Embraer

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, anunciou hoje que a Aerocardal passará a integrar a Rede de Centros de Serviços Autorizados dedicada a jatos executivos. A empresa chilena está sediada no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago, e atua no mercado de aviação executiva desde 1991. A Aerocardal fornecerá serviços de manutenção de linha, incluindo manutenção não programada e atendimentos sem agendamento para clientes locais e externos que operam no país.

“A Embraer continua a acelerar o posicionamento estratégico de sua rede de Centros de Serviços Autorizados, e estamos satisfeitos em fechar a parceria com a Aerocardal no Chile. A empresa está localizada em um hub estratégico e têm fornecido um serviço excelente aos seus clientes nas últimas décadas. Esperamos ter uma jornada de sucesso com a Aerocardal e seguir expandindo a capacidade e a presença dos serviços de manutenção, reparo e revisão da Embraer na América Latina e em todo o mundo”, afirma Frank Stevens, Vice-Presidente de Serviços de MRO da Embraer Serviços & Suporte.

A Embraer também conta com nove Centros de Serviços Próprios para Aviação Executiva e recentemente dobrou sua capacidade nos EUA, com novas linhas de manutenção para jatos executivos em Dallas Love Field (Texas), Cleveland (Ohio), e Sanford (Flórida).

