Embraer adiciona empresa mexicana de manutenção à sua rede de Serviços Autorizados no México Instalações da Fly Across MRO para dar suporte à aviação executiva estão localizadas no Aeroporto Internacional de Toluca 05/03/2025 - 17h20

Empresa mexicana de manutenção fornecerá manutenção para jatos executivos Phenom e Praetor no Aeroporto Internacional de Toluca Terence Li

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, adicionou a Fly Across MRO à sua rede de Centros de Serviços Autorizados para Aviação Executiva. A empresa mexicana fornecerá manutenção de base para as séries de jatos Phenom e Praetor no Aeroporto Internacional de Toluca. O acordo também inclui os modelos Legacy 450 e Legacy 500. A Fly Across MRO oferecerá manutenção programada e não programada, incluindo AOGs e atendimentos sem agendamento.

A autorização foi concedida após um rigoroso processo de avaliação, garantindo total conformidade com os mais altos padrões da Embraer. Esse reconhecimento posiciona a Fly Across MRO como um importante fornecedor de serviços para os operadores de aeronaves da Embraer, oferecendo serviços de manutenção, inspeção e reparo com suporte de um dos fabricantes mais respeitados do setor aeroespacial.

“Esse reconhecimento é um marco significativo para nossa empresa. A autorização da Embraer valida nossos esforços contínuos para oferecer serviços de alto nível e fortalece nossa posição como líder em manutenção de aeronaves na região. Estamos totalmente comprometidos em garantir que os operadores de aeronaves da Embraer recebam serviços eficientes e confiáveis, que atendam aos mais altos padrões internacionais”, afirma Javier Gonzalez, CEO da Fly Across.

“É uma satisfação dar as boas-vindas à Fly Across MRO à Rede de Centros de Serviços Autorizados da Embraer. Estamos satisfeitos com a expansão de nossa presença em um mercado importante como o México e em uma localização estratégica para nossos clientes. A Embraer está expandindo sua presença no país e continuamos a aprimorar nossos serviços e capacidades de serviços e suporte no México”, afirma Frank Stevens, Vice-Presidente Global de Serviços de MRO da Embraer Serviços & Suporte.

‌



Com essa nova certificação, a Fly Across MRO amplia sua capacidade de atender a uma ampla gama de modelos de aeronaves da Embraer, garantindo máxima segurança e eficiência operacional para seus clientes.

A rede da Embraer dedicada à Aviação Executiva inclui oito Centros de Serviços Próprios, 44 Centros de Serviços Autorizados Embraer nas Américas e 74 em todo o mundo. A Embraer Serviços & Suporte também dobrou recentemente sua capacidade dedicada a rede de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês) para jatos executivos nos EUA, com novas linhas de manutenção em Dallas Love Field (Texas), Cleveland (Ohio), e Sanford (Flórida).

‌



Sobre a Embraer Aviação Executiva

A Embraer está fortalecendo o setor aeroespacial global por meio de eficiência e inovação, criando hoje o mundo de amanhã com viagens aéreas privadas sob medida, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 55 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EX, que oferece conforto de cabine inigualável, os mais altos níveis de versatilidade operacional e aviônicos aprimorados; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido nos últimos 13 anos consecutivamente; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos de porte médio e supermédio mais disruptivos e tecnologicamente avançados. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e responsiva, com a melhor classificação em serviço em todo o setor. Para mais informações, visite executive.embraer.com.

‌



Sobre a Embraer Serviços & Suporte

A Embraer Serviços & Suporte alavanca o negócio de pós-venda da Embraer, criando sinergia entre todas as unidades de negócios, promovendo eficiência e desempenho global, ao mesmo tempo em que respeita as especificidades de cada segmento e região. Seja na Aviação Comercial, Executiva ou Defesa & Segurança, o foco é pensar no amanhã e manter a fidelidade do cliente. A unidade de negócios também inclui OGMA, joint-venture baseada em Portugal que oferece manutenção, reparo e revisão para aeronaves civis e militares e motores; e a Embraer Serviços de Treinamento (ECTS), que oferece serviços de treinamento.

A Embraer Serviços & Suporte tem mais de 4.000 funcionários pelo mundo atendendo a mais de 2.000 clientes em mais de 100 países. A rede da empresa inclui 80 centros de serviços autorizados, 12 MROs próprios, 210 representantes de suporte de campo, sete centros de distribuição globais e 92 simuladores de voo. A unidade de negócios também fornece suporte global a todos os seus clientes por meio do Customer Care Center. Uma equipe qualificada de técnicos está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo a mais de 35.000 chamadas por ano, com mais de 100.000 interações com clientes. O portfólio inclui soluções de materiais, programas de pagamento por hora, manutenção, modificações de aeronaves, treinamento, suporte integrado, serviços digitais, serviços de engenharia, entre outros.

Sobre a Fly Across MRO

A Fly Across MRO é uma empresa líder na indústria aeroespacial, especializada em manutenção, reparo e revisão geral (MRO) de aeronaves. Com um forte foco em inovação e excelência operacional, ela fornece soluções de classe mundial para operadores nacionais e internacionais.

A Fly Across MRO, líder no setor de manutenção aeroespacial, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento oficial como Centro de Serviços Autorizado Embraer. Esta prestigiosa distinção ressalta o compromisso inabalável da empresa com a excelência, qualidade e segurança na manutenção de aeronaves.

