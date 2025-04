Embraer apresenta o KC-390 Millennium na ARSAG Evento acontece de 29 de abril a 1º de maio em Las Vegas, nos Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 18h51 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h51 ) twitter

KC-390 Millennium: em exposição no FBO da Atlantic Aviation, localizado no Aeroporto Internacional Harry Reid Divulgação Embraer

A Embraer Defesa & Segurança participa da 47ª edição da conferência ARSAG (Aerial Refueling Systems Advisory Group), que acontece de 29 de abril a 1º de maio em Las Vegas, Nevada. A ARSAG reúne a Força Aérea, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais e o Exército dos EUA, a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e aliados de 20 países para promover as melhores práticas e a segurança de operações militares conjuntas e sistemas de reabastecimento aéreo.

Abrindo o evento deste ano, Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, participou juntamente com Richard J. Sullivan, vice-presidente de Crescimento, Crescimento e Estratégia da Northrop Grumman Aeronautics Systems, de um painel que discutiu temas relevantes da indústria, moderado pelo General reformado da US Air Force John B. Sams Jr., Presidente do Conselho e Diretor de Operações da ARSAG.

Além disso, um KC-390 Millennium operado pela Força Aérea Brasileira está em exposição no FBO da Atlantic Aviation, localizado no Aeroporto Internacional Harry Reid.

“Estamos muito contentes em participar da ARSAG deste ano e pela oportunidade de discutir como a Embraer e o KC-390 Millennium estão prontos para apoiar o Departamento de Defesa dos EUA a superar alguns dos desafios críticos de reabastecimento aéreo enfrentados pelos EUA e seus aliados em todo o mundo”, disse o presidente e CEO Bosco da Costa Junior. “O KC-390 é atualmente a melhor aeronave em sua categoria, sendo capaz de realizar as missões mais exigentes nos cenários mais desafiadores, incluindo Reabastecimento Aéreo e Emprego em Combate Ágil. É por isso que estamos confiantes de que o KC-390 atende às necessidades das Forças Armadas dos EUA.”

O KC-390 Millennium é um avião de transporte e reabastecimento de médio porte projetado e construído no século 21 e a melhor aeronave atualmente em operação nesta categoria – um jato multimissão desde a sua concepção que oferece maior desempenho e melhor produtividade com baixos custos operacionais. Isso significa que a capacidade multimissão e a interoperabilidade são incorporadas desde o projeto, permitindo que a aeronave esteja pronta para cumprir todos os perfis de missão exigidos pelas forças aéreas.

O KC-390 Millennium da Embraer está rapidamente se tornando a aeronave predileta dos membros da OTAN e aliados na Europa, contribuindo para a modernização de suas forças armadas, adicionando novas capacidades e aprimorando a interoperabilidade com as forças aliadas. O KC-390 está em operação no Brasil, Portugal e Hungria, e já foi adquirido por Holanda, Áustria e República Tcheca, além de Suécia e Eslováquia, que recentemente selecionaram a aeronave. A Coreia do Sul completa a crescente lista de países que optaram pelo KC-390.

O KC-390 Millennium está atualmente em produção e em operação há muitos anos com Capacidade Operacional Final. Trata-se de uma plataforma pronta para uso, disponível hoje e pronta para ser utilizada pelos Estados Unidos e pelo mercado global para lidar com ameaças emergentes.

