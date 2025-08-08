Embraer Defesa assina memorandos com parceiros da Lituânia para fortalecer cooperação e inovação aeroespacial Acordos abrem caminho para extensa cooperação industrial, fomentando a inovação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/08/2025 - 07h40 (Atualizado em 08/08/2025 - 07h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Memorandos foram assinados com parceiros lituanos Embraer Defesa Europa

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, assinou hoje vários Memorandos de Entendimento (MoUs, na sigla em inglês) com parceiros-chave lituanos, marcando um passo significativo em direção à cooperação de longo prazo em aeroespaço, defesa e inovação.

Os acordos foram assinados com oito proeminentes instituições e empresas lituanas, incluindo a Universidade de Tecnologia de Kaunas (KTU), a Universidade Técnica Gediminas de Vilnius (Vilnius Tech), Aktyvus Photonics, J&C Aero, Nordic Aircraft Systems, Brolis Defence, DAT e o Instituto Báltico de Tecnologia Avançada (BPTI).

“Essas parcerias refletem o compromisso da Embraer em fomentar a inovação e fortalecer as capacidades industriais e de defesa globais por meio da cooperação estratégica. O crescente ecossistema aeroespacial e a expertise tecnológica da Lituânia a tornam um ambiente ideal para a visão de longo prazo da Embraer na Europa”, afirma Fabio Caparica, vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança.

Os MoUs abrangem uma ampla gama de áreas de alto valor, incluindo:

‌



Manutenção, reparo e revisão (MRO, em inglês)

Engenharia e inovação

Desenvolvimento tecnológico

Gestão da cadeia de suprimentos

A cerimônia de hoje segue a decisão da Lituânia ao selecionar, em junho de 2025, a aeronave de transporte militar de última geração C-390 Millennium da Embraer para aprimorar suas capacidades de defesa e interoperabilidade. Essa seleção se alinha com aliados europeus e da OTAN — incluindo Portugal, Eslováquia, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Suécia — que também selecionaram essa aeronave de nova geração para modernizar suas forças aéreas.

Desde a entrada em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação demonstrou uma taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria.

‌



O C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra batida, solo e cascalho.

A aeronave configurada com equipamento de reabastecimento ar-ar, com a designação KC-390, já provou sua capacidade de reabastecimento aéreo tanto como avião-tanque quanto como receptor, neste caso recebendo combustível de outro KC-390 usando pods instalados sob as asas.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.