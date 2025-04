Embraer destaca colaboração e comprometimento durante premiação anual dos melhores fornecedores Trabalhar juntos com resiliência tem sido fundamental para melhorar a eficiência operacional e alcançar grandes resultados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/04/2025 - 11h38 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h38 ) twitter

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, realizou a cerimônia de premiação dos melhores fornecedores do ano em 10 categorias. O evento, que aconteceu durante a Embraer Suppliers Conference (ESC), conferência anual de alinhamento estratégico com a cadeia de suprimentos, destacou a colaboração, resiliência e compromisso dos parceiros que contribuíram para os resultados da companhia.

“Com uma cadeia de suprimentos forte e alinhada, o ano passado provou nossa capacidade de atingir metas ambiciosas e estabelecer novos recordes. Mas moldar o futuro significa estar à frente, abraçando desafios, antecipando riscos, aplicando princípios da metodologia Lean, com segurança em primeiro lugar e qualidade sempre, seguindo juntos para promover a eficiência em nossos negócios. Moldamos o futuro agindo hoje com colaboração, propósito e visão”, afirma Roberto Chaves, Vice-Presidente Executivo de Compras e Suprimentos Globais da Embraer.

Com o tema “Juntos moldamos o futuro”, a ESC destacou o papel fundamental dos fornecedores como parceiros estratégicos em um ano de grandes desafios, no qual a colaboração e a eficiência operacional foram essenciais para a conquista de grandes resultados. “O ano de 2024 nos desafiou de muitas formas, mas também nos impulsionou a alcançar mais do que nunca. O que temos pela frente carrega um potencial ainda maior e, com este time excepcional, estamos prontos para desbloqueá-lo”, ressalta Roberto.

Os fornecedores premiados também se tornam parte do Conselho Consultivo de Fornecedores (ESAC), um comitê estratégico no qual fornecedores e a alta liderança da Embraer discutem, de forma colaborativa, tendências de mercado e oportunidades de negócio, fortalecendo parcerias para impulsionar o crescimento mútuo.Com fornecedores em mais de 60 países e uma base extensa, a Embraer anualmente realiza a premiação como forma de reconhecer o esforço de toda a cadeia de suprimentos.

Conheça os premiados:

Categoria Suprimentos Indiretos: NUMEN, Brasil

Categoria Hardware & Matéria Prima: HEXCEL, Estados Unidos

Categoria Subcontrato: FASTWORK, Brasil

Categoria Estruturas: KAWASAKI, Japão

Categoria Interiores: F/LIST GMBH, Áustria

Categoria Sistemas Elétricos & Eletrônicos: GARMIN, Estados Unidos

Categoria Sistemas Mecânicos: GE AEROSPACE, Estados Unidos

Categoria Novos Desenvolvimentos: ASE, Itália

Categoria Serviços & Suporte: FOKKER Services, Holanda

Categoria Destaque em Colaboração: FACC, Áustria

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

