Embraer divulga resultados do 1º trimestre de 2024 Fabricante entregou 25 jatos no período, dos quais 18 jatos executivos e 7 jatos comerciais - um aumento de mais de 67% em comparação com as 15 aeronaves entregues no 1T23

Embraer: 25 jatos no 1° trimestrre de 2024 (Adriano Furlanetto Copyrighted (/Embraer)

Estimativas de 2024 reiteradas: A administração acredita que as estimativas atuais ainda são válidas e representam riscos e oportunidades equilibrados para as operações do ano vigente. Entregas de aeronaves da Aviação Comercial entre 72 e 80 e entregas de aeronaves da Aviação Executiva entre 125 e 135. Receita total da empresa entre US$6,0 e US$6,4 bilhões, margem EBIT ajustada entre 6,5% e 7,5% e fluxo de caixa livre ajustado de US$220 milhões ou maior para o ano.

· A Embraer entregou 25 jatos no 1T24, dos quais 18 jatos executivos (11 leves e 7 médios) e 7 jatos comerciais - um aumento de mais de 67% em comparação com as 15 aeronaves entregues no 1T23.

· A carteira total de pedidos atingiu US$21,1 bilhões no 1T24 - o maior nível dos últimos 7 anos. A da Aviação Comercial registrou um aumento de US$2,3 bilhões (+26% em relação ao trimestre anterior). Para obter mais informações, consulte nossa Carteira de pedidos e entregas do 1T24.

· As receitas totalizaram R$4,5 bilhões no trimestre, ou seja, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A receita da Aviação Executiva se destacou com um crescimento de 2,6 vezes ano sobre ano - a maior receita e número de entregas do 1T dos últimos 8 anos.

· O EBIT ajustado atingiu R$33,8 milhões com uma margem de +0,8% no 1T24 (-4,4% no 1T23).

· O fluxo de caixa livre ajustado sem Eve no 1T24 foi negativo em R$(1,7) bilhão devido à preparação para um número maior de entregas nos próximos trimestres.

· Gestão de passivos com redução adicional de R$938 milhões na dívida bruta sem Eve durante o trimestre.

