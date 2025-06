Embraer e Airbus disputam contrato bilionário a ser anunciado na próxima semana Negociação de 100 jatos regionais com a AirAsia pode ser divulgado no Paris Air Show Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h16 ) twitter

Airbus A220 X Embraer E2: fabricantes disputam contrato de 100 aeronaves Divulgação The Flying Engineer

A AirAsia está próxima de anunciar um pedido de pelo menos 100 aeronaves regionais no Paris Airshow da próxima semana, em um acordo que provavelmente marcará a introdução em sua frota para aeronaves com capacidade média de 130 passageiros.

Uma grande disputa de bastidores segue em andamento, embora algumas agências de notícias apostam numa chance maior da europeia Airbus em detrimento da Embraer.

A companhia aérea de baixo custo AirAsia, sediada na Malásia, opera uma frota exclusivamente de Airbus e já havia dito que estava procurando adicionar aviões menores para rotas regionais, como os A220 da Airbus ou os jatos da família E2, da Embraer.

As discussões entre a companhia aérea e as fabricantes se ampliaram nas últimas semanas. Um dos maiores clientes da Airbus, com mais de 350 aviões encomendados, a AirAsia não fazia pedidos desde antes da pandemia, mas fechou uma lacuna nas entregas ao receber quatro jatos Airbus em agosto passado, marcando o que descreveu como um novo marco de crescimento.

‌



A companhia vem reestruturando constantemente sua carteira de pedidos à medida que enfrenta dificuldades financeiras, informa a Reuters.

A empresa, duramente atingida pelas restrições de viagens causadas pela pandemia, foi classificada pela bolsa de valores da Malásia como financeiramente em dificuldades em 2022. Ela afirma que espera sair dessa situação até meados deste ano, enquanto busca uma recuperação.

‌



