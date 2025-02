Embraer e Airlink assinam contrato para suporte de aeronaves Acordo do programa ‘Collaborative Inventory Planning’ com aérea sul-africana fornecerá suporte para 68 aeronaves da Embraer Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 09h32 (Atualizado em 11/02/2025 - 09h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Airlink, da África do Sul, é a primeira cliente do programa no continente Divulgação

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, e a Airlink, companhia aérea premium da África do Sul, assinaram hoje um acordo para o ECIP - Embraer Collaborative Inventory Planning (Programa de Planejamento Colaborativo de Estoques da Embraer), com cobertura para todas as 68 aeronaves da Embraer que integram a frota da Airlink.

O acordo tornará a Airlink a primeira cliente africana do ECIP, que otimizará os níveis de estoque e reduzirá custos operacionais da frota de ERJ e E-Jets da companhia. A Airlink é cliente da Embraer desde 2001, operando voos nas regiões Sul e Leste da África, além das ilhas de Madagascar, Santa Helena e Ascensão, no Atlântico Sul.

#News | Embraer and Airlink Sign Contract for Collaborative Inventory Planning.



Embraer, a global aerospace industry leader, and Airlink, Southern Africa’s premier airline, today inked a spare parts inventory support agreement covering the carrier’s all-Embraer fleet of 68… pic.twitter.com/RHwGbsrNi1 — Airlink (@Fly_Airlink) February 11, 2025

“O relacionamento de longa data entre a Embraer e a Airlink tem amadurecido por meio de entendimento mútuo e de colaboração próxima. Hoje, a Airlink tem orgulho de ser a maior operadora de aeronaves da Embraer no continente, e temos objetivos claros de expandir e intensificar nossa presença, o que exigirá capacidade adicional e mais aeronaves. O suporte impecável ao produto e a oferta contínua de serviços seguros, confiáveis e de excelência são mantras da Airlink. Estamos unidos à Embraer, e este contrato revela o compromisso mútuo de otimizar o desempenho operacional e econômico de nossa frota”, afirma Rodger Foster, CEO e Diretor Administrativo da Airlink.

“A Embraer tem um relacionamento de longo prazo com a Airlink, que é um dos nossos principais clientes em todo o mundo. Este acordo demonstra a confiança da companhia aérea em nosso suporte. Trabalharemos ainda mais para apoiar a Airlink no ganho de eficiência e na redução dos custos de estoque em todas as operações por meio do ECIP. O programa oferece o melhor desempenho da categoria e é customizado para cada inventário, ao mesmo tempo em que fornece acesso à rede logística global da Embraer”, afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

‌



O ECIP oferece múltiplas vantagens aos clientes. Primeiro, a maior parte do investimento em estoque é feito pela Embraer, diminuindo substancialmente o investimento realizado pelas companhias aéreas. Além disso, o preço anual fixo para cada peça permite que os clientes equilibrem os custos com maior precisão em níveis de desempenho garantidos pela Embraer Serviços & Suporte. A operação é data driven, com recomendação de pedidos semanal baseada no uso do cliente e nos dados de nível de estoque, criados utilizando software avançado e a experiência da Embraer Planning compartilhada de forma colaborativa. Por fim, todas as companhias aéreas que participam do ECIP podem contar com a experiência em gestão de serviços de materiais da Embraer e acesso à rede logística global com o melhor desempenho do mercado.

Sobre a Airlink

‌



A Airlink foi fundada em 1992 e é a principal companhia aérea regional privada da África do Sul. Com sua frota de mais de 65 jatos modernos, a Airlink atende essas cidades e outros destinos em toda a África do Sul, bem como Madagascar e a Ilha de Santa Helena. Oferece conexões mundiais por meio de seus parceiros, que incluem muitas marcas intercontinentais confiáveis e conhecidas, e sua franquia FlyNamibia. A Airlink é membro da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e credenciada sob seu programa de auditoria de segurança.

Sobre a Embraer

‌



Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.