Embraer e Força Aérea Portuguesa celebram a entrega do terceiro KC-390 e o voo inaugural do A-29N Primeiro A-29N da Força Aérea Portuguesa completa primeiro voo e inicia campanha de testes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2025 - 20h28 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Terceiro KC-390 Millennium junta-se à frota operacional de Portugal Claudio Capucho via Embraer

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, e a Força Aérea Portuguesa (FAP), comemoram hoje dois marcos importantes para os programas KC-390 Millennium e A-29N Super Tucano: a entrega da terceira aeronave KC-390 Millennium para a FAP e o lançamento da campanha de testes em voo do A-29N, celebrado com a realização de um voo histórico em formação com ambas as aeronaves.

O terceiro KC-390 faz parte de um acordo entre a Embraer e governo português que resultará na aquisição de seis aeronaves em operação, com dez opções de compra adicionais disponíveis para aliados europeus e nações membros da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). O primeiro A-29N faz parte de uma encomenda feita em 2024 para 12 unidades, tornando Portugal o cliente de lançamento da variante do Super Tucano concebida para atender aos requisitos da OTAN.

“Reconhecer o rápido e constante progresso de ambos os programas nos dá uma sensação de realização e grande satisfação, que nos permite prosseguir com a visão de ter uma Força Aérea mais moderna, capaz e interoperável. A entrega do terceiro KC-390 aumentará nossa capacidade operacional e, simultaneamente, consolidará a experiência na aeronave, rumo ao atingimento da Capacidade Operacional Plena e estabelecerá novas fronteiras na utilização desta plataforma. O lançamento da campanha de ensaios em voo do A-29N demonstra que estamos em um bom caminho para obter uma plataforma diferenciada, com uma configuração idealizada pela Força Aérea Portuguesa, que comprovará sua capacidade em treinamento avançado e utilização operacional”, afirmou o Major-General da Força Aérea Portuguesa João Nogueira, Diretor do Programa KC-390.

“Estamos orgulhosos de contribuir de forma efetiva para melhorar as capacidades operacionais da FAP com o KC-390 e o A-29N. Esta entrega e o voo conjunto representam marcos importantes que refletem nosso compromisso em apoiar Portugal na área da defesa com soluções eficientes e inovadoras, sempre apoiadas na nossa sólida parceria de longa data”, afirma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

‌



O KC-390 Millennium pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação médica, busca e salvamento (SAR), combate a incêndios e missões humanitárias operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra batida, solo e cascalho. A aeronave também pode ser configurada com equipamento de reabastecimento aéreo (AAR), tanto como reabastecedora quanto como receptora.

Trata-se de uma aeronave revolucionária que atende totalmente aos padrões e requisitos da OTAN. Além de Portugal, diversos aliados europeus e da OTAN – incluindo Hungria, Holanda, Áustria, República Checa, Suécia, Eslováquia e Lituânia – selecionaram o KC-390 para modernizar as suas forças aéreas. No total, 11 países escolheram essa aeronave de última geração, incluindo Brasil e Coreia do Sul.

‌



O A-29 Super Tucano é uma aeronave versátil e comprovada, oferecendo grande flexibilidade operacional. Ele pode realizar uma ampla gama de missões, incluindo apoio aéreo tático, patrulha aérea, operações especiais, interdição aérea, JTAC, controle aéreo avançado (FAC), coordenação tática (TAC), ISR armado, vigilância de fronteiras, reconhecimento, escolta aérea e treinamento em todos os níveis - do básico ao avançado, incluindo transição para caças de superioridade aérea e treinamento JTAC / LIFT e FAC.

A variante A-29N Super Tucano contará com aviônicos avançados, sistemas de comunicação específicos da OTAN e outros recursos não divulgados modificados para atender às necessidades operacionais da OTAN.

‌



Recentemente, a frota global de A-29 ultrapassou 600.000 horas de voo. Com mais de 290 unidades encomendadas, o A-29 já foi selecionado por 22 forças aéreas em todo o mundo.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.