Embraer, Eve e Grupo ADP fortalecerão operações no Aeroporto Paris-Le Bourget Memorando de Entendimento tem foco em inovação e desenvolvimento sustentável. Acordo irá preparar o futuro da aviação com zero emissão de carbono no terminal

Embraer, Eve e Grupo ADP: fortalecimento de operações no Aeroporto Paris-Le Bourget (Arnaud Gaulupeau)

A Embraer, a Eve Air Mobility e o Grupo ADP (Aéroport de Paris) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) com foco em inovação e desenvolvimento sustentável. O acordo tem o objetivo de preparar o futuro da aviação com zero emissão de carbono no Aeroporto de Paris-Le-Bourget e seu entorno, além de fortalecer as operações da Embraer em sua unidade localizada no principal aeroporto de aviação executiva da Europa.

· O MoU inclui a criação de novas instalações para aprimorar as operações de manutenção de aeronaves da Embraer, a preparação para a futura família Energia e apoio ao desenvolvimento de operações de Mobilidade Aérea Avançada, com as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs).

· Com esta colaboração, Paris-Le Bourget consolida sua posição de cluster aeronáutico inovador e de aeroporto pioneiro na aviação com zero emissão de carbono.

Como parte deste plano, a Embraer Serviços & Suporte pretende projetar e transferir suas instalações de manutenção atuais para um novo hangar, com o objetivo de aumentar sua capacidade, atendendo aos padrões mais avançados em construção de baixa emissão e autossuficiência energética. A expectativa é a de que as novas instalações de manutenção mais que dobrem a capacidade da unidade.

Já a Eve pretende trabalhar com o Grupo ADP para preparar o ambiente necessário para as operações do eVTOL, incluindo atividades de serviço e suporte como treinamento, manutenção, serviços de assistência em escala, além de facilitar potenciais voos de demonstração para iniciativas público-privadas.

Por fim, o Grupo ADP pretende disponibilizar sua expertise para apoiar futuras operações de aeronaves da família Energia em Paris-Le Bourget, com estudos de infraestrutura focados em hidrogênio. O programa Energia da Embraer foi atualizado no ano passado com dois modelos de aeronaves-conceito, de 19 e 30 assentos, com propulsão híbrida-elétrica e propulsão elétrica de hidrogênio.

“Estamos orgulhosos com o fortalecimento da presença e das atividades da Embraer, líder mundial na fabricação de aeronaves inovadoras, e da Eve no aeroporto de Paris-Le Bourget. Sabemos que elas serão excelentes parceiras para avançarmos na transição para a aviação de baixo carbono, especialmente aeronaves de pequeno porte. Paris-Le Bourget é um aeroporto pioneiro e, graças à mobilização de todas as suas equipes, será capaz de promover as novas tecnologias sustentáveis da Embraer: motores híbridos, elétricos e a hidrogênio”, afirma Edward Arkwright, Diretor-Geral Executivo e CEO do Grupo ADP.

“Estamos muito satisfeitos em aprofundar nossa parceria com o Grupo ADP. As novas instalações em Le Bourget reforçarão o nosso compromisso com a excelência em serviços, crescimento, sustentabilidade e inovação. A Embraer está na França há mais de 40 anos e esperamos avançar ainda mais em nosso relacionamento de longo prazo com o país”, diz Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

“A Eve e o Grupo ADP têm uma visão compartilhada para tornar a aviação mais sustentável e essa colaboração representa uma excelente oportunidade para apoiar esta transição. A Eve aborda a mobilidade aérea urbana de maneira ampla e compreende que a sustentabilidade deve ser desenvolvida em todas as frentes, incluindo instalações de serviço, de suporte e vertiportos. Esperamos trabalhar com a Embraer e o Grupo ADP para intensificar nossos esforços e transformar os voos com o eVTOL em uma realidade global”, acrescenta Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility.

Sobre o Grupo ADP

O Grupo ADP desenvolve e administra aeroportos, incluindo o Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly e Paris-Le Bourget. Em 2023, o grupo movimentou 99,7 milhões de passageiros em Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly por meio da sua marca Paris Aéroport, e cerca de 336,4 milhões de passageiros em aeroportos no exterior. Com uma localização geográfica excepcional e uma ampla área de influência, o Grupo tem como estratégia adaptar e modernizar das suas instalações, além de melhorar da qualidade dos serviços. O Grupo pretende também desenvolver os seus negócios nos setores de varejo e imobiliários. Em 2023, as receitas do Grupo foram de 5,4 bilhões de euros, e o lucro líquido de 631 milhões de euros.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.









