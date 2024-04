Embraer fortalece integração com a cadeia de suprimentos e elege os 10 melhores fornecedores do ano Colaboração e resiliência têm sido fundamentais para eficiência e geração de valor para a indústria aeronáutica

A Embraer realizou hoje a cerimônia de premiação dos melhores fornecedores do ano em 10 categorias, durante a conferência anual de alinhamento estratégico com a cadeia de suprimentos, o Embraer Suppliers Conference (ESC). O evento destacou a colaboração, performance, qualidade e excelência dos parceiros que contribuíram para os resultados da companhia no ano passado.

“Acreditamos fortemente que a colaboração e a resiliência, alinhadas com segurança em primeiro lugar e qualidade sempre são os alicerces da nossa cadeia de suprimentos. Por isso, agradeço sinceramente aos fornecedores que demonstraram esses valores, trabalhando de forma consistente para obter eficiência e gerar valor para nossas empresas e nossa indústria”, disse Roberto Chaves, Vice-Presidente Executivo de Compras e Suprimentos Globais da Embraer.

Nesta edição da ESC, a Embraer lançou a condição de “Fornecedor Preferencial” aos premiados que também irão compor o Embraer Suppliers Advisory Council (ESAC), um grupo consultivo que fomenta o debate sobre as principais tendências e tópicos estratégicos, fortalecendo alianças para alavancar oportunidades de negócios com a companhia.

Durante a conferência também foi anunciada a nova estrutura organizacional da Vice-Presidência de Compras e Suprimentos Globais, criando uma abordagem mais integrada e coesa para gestão dos fornecedores. Essa reestruturação está alinhada com a estratégia de desenvolver uma cadeia de suprimentos robusta e resiliente, fortalecendo a eficiência empresarial da Embraer e acelerando o crescimento dos negócios de forma sustentável.

A gestão da cadeia de suprimentos na Embraer conecta as necessidades dos negócios da empresa com uma base extensa e complexa de fornecedores localizados em mais de 60 países. Para isso, a empresa tem uma política global de compras que estabelece diretrizes para a aquisição de bens, serviços e industrialização de produtos dentro dos mais altos padrões de ética, sustentabilidade, transparência e conformidade.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ) tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda. Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves.

Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil.

A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.