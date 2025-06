Embraer inaugura instalações em Dallas-Fort Worth para atender à frota de jatos comerciais nos EUA Operações começam hoje em um hangar já existente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/06/2025 - 18h10 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h10 ) twitter

Construção do segundo hangar deve ser concluída em 2027 Divulgação Embraer

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, inaugurou hoje suas novas instalações de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês) para aviação comercial no Aeroporto Perot Field Alliance em Fort Worth, Texas. Em parceria com a cidade de Fort Worth e o estado do Texas, a Embraer iniciará as operações em um hangar existente, enquanto constrói um segundo hangar que está programado para ser concluído em 2027.

Com as novas instalações, a capacidade para atender aos clientes da Embraer nos Estados Unidos irá crescer consideravelmente, com um aumento de 53% em todo o país. O investimento aproximado é de US$ 70 milhões e espera-se a criação de aproximadamente 250 novos empregos ligados à aviação no Texas.

“Estamos entusiasmados em nos juntar à Embraer para celebrar o lançamento da expansão de suas operações no Aeroporto Perot Field Fort Worth Alliance. A missão da Hillwood no AllianceTexas é atrair empresas de renome internacional e, ao mesmo tempo, criar novos empregos em nossa região – e a Embraer está fazendo exatamente isso. A expansão gradual e o investimento em Fort Worth destacam a força de nossas parcerias e a posição de Fort Worth como um centro de excelência aeroespacial”, afirma Bill Burton, Vice-Presidente Executivo da Hillwood.

“A inauguração da nova unidade da Embraer é apenas o exemplo mais recente de como Fort Worth é o lugar ideal para iniciar, construir ou expandir um negócio”, disse Robert Allen, Presidente e CEO da Fort Worth Economic Development Partnership. “Fort Worth foi declarada Capital da Aviação no Texas pelo governador e esse anúncio comprova isso. Esta nova unidade no aeroporto Alliance permitirá que a Embraer expanda suas operações de aviação e crie centenas de novos empregos para nossa região. É hora da Embraer e de Fort Worth alçarem voo!”

“Estamos muito entusiasmados em iniciar as operações em nossa nova instalação de MRO em Fort Worth. O apoio da Cidade de Fort Worth, do Condado de Denton e do Estado do Texas tem sido essencial para o lançamento desta operação. Continuaremos trabalhando para expandir a capacidade e a presença da Embraer nos EUA”, afirma Frank Stevens, Vice-Presidente Global de Centros de MRO da Embraer Serviços & Suporte.

O novo centro de serviços de Fort Worth é o 13º centro de serviços próprio da Embraer, dentre mais de 80 centros de serviços autorizados no mundo todo.

