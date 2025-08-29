Embraer promove aeronave multimissão KC-390 na MSPO, Exposição de Defesa na Polônia Embraer cria ecossistema em torno do KC-390 na Europa, a fim de aprimorar as capacidades operacionais e a interoperabilidade de seus usuários finais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2025 - 06h20 (Atualizado em 29/08/2025 - 06h20 ) twitter

Image from an airplane of Aspen Mountains Vgreen296 Shutterstock via Embraer

A Embraer (NYSE: ERJ/ B3:EMBR3), uma das líderes globais na indústria aeroespacial, tem o orgulho de anunciar sua primeira participação na MSPO, principal exposição internacional da indústria de defesa da Polônia, que acontece em Kielce de 2 a 5 de setembro. Como parte de sua crescente presença na Europa, a Embraer promoverá a sua aeronave multimissão de última geração, o KC-390 Millennium, para a Polônia e principais stakeholders da região no Hall 1 (Estande E18).

“Estamos entusiasmados em participar da MSPO pela primeira vez. Este reconhecido evento representa uma valiosa oportunidade para fortalecer os laços de parceria e cooperação que nos unem aos poloneses. Consideramos a Polônia uma nação com uma rica e distinta tradição aeroespacial, além de um membro importante da OTAN”, afirma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “A Embraer segue comprometida em promover uma colaboração significativa com a indústria de defesa polonesa, e acreditamos que o KC-390 Millennium pode desempenhar um papel fundamental no aprimoramento das capacidades regionais e da interoperabilidade”.

A participação da Embraer na MSPO reafirma seu compromisso de desenvolver uma cooperação de longo prazo com a indústria de defesa e aeroespacial polonesa. A empresa está construindo ativamente um ecossistema europeu robusto em torno do KC-390, promovendo sinergias em áreas como treinamento, manutenção, reparo e revisão (MRO em inglês) e pesquisa e desenvolvimento. Esta iniciativa não só fortalece as capacidades de defesa em toda a Europa, mas também promove a interoperabilidade estratégica entre as nações aliadas.

A presença da Embraer na Polônia ressalta sua visão estratégica para a Europa, onde o KC-390 rapidamente tem se tornando a plataforma de transporte tático preferido entre os países da OTAN. Ao investir em parcerias e inovação, a Embraer busca contribuir para um cenário de defesa europeu mais integrado e resiliente.

Desde que entrou em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o KC-390 Millennium provou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação demonstrou uma taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%. Até o momento, a aeronave do século 21 foi escolhida por 11 Forças Aéreas em todo o mundo, incluindo oito países europeus e sete membros da OTAN.

O KC-390 Millennium pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação médica, busca e salvamento (SAR), combate a incêndios e missões humanitárias operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra batida, solo e cascalho. A aeronave também pode ser configurada com equipamento de reabastecimento aéreo (AAR), tanto como reabastecedora quanto como receptora, neste caso recebendo combustível de outro KC-390, utilizando pods instalados sob as asas.

