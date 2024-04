Embraer promove fórum sobre proteção da Amazônia e soberania de fronteiras na FIDAE 2024

Alto contraste

O emprego de meios aéreos na proteção da Amazônia e soberania de fronteiras será o tema de um fórum organizado pela Embraer na FIDAE - Feira Internacional do Ar e Espaço, em Santiago, no Chile. O debate ocorrerá no dia 10 de abril, às 10h, no centro de conferências da exposição, que acontece no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez.

O fórum reunirá representantes de forças armadas e especialistas do setor que irão discutir os desafios e soluções tecnológicas que têm contribuído com o planejamento estratégico, tático e operacional na região.

“A FIDAE é o maior evento da indústria aeroespacial e de defesa na América Latina e, portanto, uma excelente oportunidade para discutir temas de extrema relevância para a região, como a proteção da Amazônia e a soberania de fronteiras”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “Além disso, será uma grande satisfação apresentar os produtos e serviços de alta tecnologia da Embraer para potenciais clientes e parceiros da América Latina”.

A FIDAE, principal exposição bienal aeroespacial, de defesa e segurança da América Latina, acontece entre os dias 9 e 14 de abril. A Embraer terá entre seus destaques a exibição das aeronaves A-29 Super Tucano e o KC-390 Millenium, da Força Aérea Brasileira (FAB), que tem exercido importantes missões, principalmente na região amazônica. O A-29 Super Tucano é líder mundial em sua categoria e na América do Sul compõe a frota das Forças Aéreas do Brasil, Chile, Equador e Colômbia. A FAB também opera uma frota de KC-390 que acumula mais de 11.500 horas de voo, demonstrando uma produtividade excepcional na categoria.

A Embraer também irá expor o E195-E2, o jato comercial de corredor único mais econômico e silencioso do mundo, que mostrará pela primeira vez na FIDAE sua pintura Tech Eagle. A aeronave tem realizado aparições internacionais e a pintura impressionante reflete as características de alta tecnologia e o excelente desempenho. Como uma águia, o E2 voa de forma eficiente e silenciosa.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e agrícola. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.