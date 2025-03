Embraer realiza ensaio estrutural da asa da Plataforma Demonstradora de Novas Tecnologias Projeto de inovação em parceria com empresas e universidades tem apoio da Finep e MCTI Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/03/2025 - 18h51 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Próximas etapas incluem a fabricação da fuselagem e empenagem da aeronave Divulgação Embraer

A Embraer anunciou hoje que concluiu com sucesso os primeiros testes de resistência estrutural da asa que será utilizada na Plataforma Demonstradora de Novas Tecnologias (PDNT).

O projeto de inovação, realizado com apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), é voltado para pesquisas e desenvolvimentos de baixo e médio nível de maturidade tecnológica. Participam como coexecutores as empresas Alltec, Equatorial, Motora e TecCer.

‌



Nesta primeira fase estão sendo desenvolvidos processos e métodos inéditos para apoiar análise de testes em bancadas (RIGs). A estrutura do modelo referência da asa de material composto utiliza novas técnicas de produção e foi submetida à cargas progressivas, superando mais de 200% do limite previsto.

Projeto de inovação em parceria com empresas e universidades

“Vemos com entusiasmo a evolução do projeto que reúne indústria, governo e academia no desenvolvimento de pesquisas aplicadas que contribuem para a geração de conhecimentos e formação de pessoas”, disse Cleiton Silva, Diretor de Tecnologia e Projetos Avançados da Embraer. “As inovações tecnológicas são fundamentais para acelerar a aviação sustentável do futuro e para fortalecer a competitividade da indústria nacional.”

‌



O ensaio denominado de “Carregamento Estático” foi realizado nas instalações da ACS Aviation – uma das fornecedoras da PDNT e parceira da Embraer –, em São José dos Campos, interior de São Paulo, e validou inovações em processos, metodologias e novos materiais. As próximas etapas incluem a fabricação da fuselagem e empenagem da aeronave de testes, que é considerada um “laboratório voador”.

Estão também envolvidos nas pesquisas Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) brasileiros, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a Escola de Engenharia de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo (USP).

‌



Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.