Embraer retorna ao Avalon Australian International Airshow 2025

Embraer está presente na Austrália desde 1978 Divulgação Embraer

A Embraer estará presente no Avalon Airshow de 25 a 30 de março de 2025, refletindo a relevância e a presença de longa data da Embraer na Austrália, tanto com os E-Jets quanto com seu portfólio de jatos executivos. A frota da companhia no país irá aumentar em breve com a entrega de oito E190-E2 para a Virgin Australia.

Atualmente, existem cerca de 50 E-Jets e 20 jatos executivos da Embraer operando na Austrália e países da região, incluindo a série Phenom 300, o jato leve mais vendido e mais entregue do mundo por 13 anos consecutivos.

Na Aviação Comercial, a região abriga uma das maiores frotas de E-Jets da Ásia-Pacífico. Os operadores incluem Alliance Airlines, Airnorth, National Jet Express e Air Kiribati. A Alliance Airlines, a maior operadora de E-Jets da Austrália, atende rotas domésticas em nome da Qantas.

“A Austrália é um mercado vital para a Embraer, e nossa presença no Avalon Airshow ressalta nosso compromisso de longo prazo com a região. Com uma base sólida de operadores de E-Jet e a adição da frota de E190-E2 da Virgin Australia, estamos confiantes de que as aeronaves da Embraer continuarão a desempenhar um papel crucial na conexão de regiões e no impulsionamento do crescimento econômico em toda a Austrália,” afirma Raul Villaron, Vice-Presidente da Embraer Aviação Comercial para a Ásia-Pacífico.

No ano passado, a Embraer e a Virgin Australia anunciaram um pedido firme de oito jatos E190-E2, como parte do plano de renovação da frota da companhia aérea. As entregas estão programadas para começar no segundo semestre deste ano e a frota ficará baseada em Perth, Austrália Ocidental.

A aerodinâmica aprimorada, o novo design da asa e as novas tecnologias do E190-E2 proporcionam melhorias significativas nas emissões de carbono e na queima de combustível, apoiados pelos 20 anos de excelência operacional dos E-Jets de primeira geração. O jato foi certificado para voar com misturas de até 50% de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) e já demonstrou a compatibilidade do motor com 100% de SAF em voos de teste.

A Embraer está comprometida em desenvolver produtos, soluções e tecnologias para contribuir com a meta da indústria da aviação de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050. A família de jatos E2 é certificada para voar com misturas de até 50% de combustível de aviação sustentável (SAF). O E2 demonstrou operabilidade do motor com 100% de SAF em voos de teste, com certificação completa esperada até 2030, reforçando ainda mais o compromisso da Embraer com a redução de emissões e a aviação sustentável.

Além da aviação comercial, a equipe da Embraer Defesa & Segurança apresentará seu portfólio de aeronaves e soluções para o setor, incluindo o KC-390 Millennium. Desde a entrada em serviço com a Força Aérea Brasileira em 2019, a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, a Força Aérea Húngara em 2024, o KC-390 provou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual de aeronaves em operação conta com uma taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria.

Além do Brasil, Portugal e Hungria, a Holanda anunciou sua escolha pelo Millennium em 2022. Em 2023, Áustria, República Tcheca e República da Coreia também selecionaram o KC-390, confirmando o sucesso desta plataforma inovadora. Em 2024, Suécia, Eslováquia e um cliente não revelado também optaram pelo KC-390.

A Embraer está presente e apoiando clientes na Austrália desde 1978, com 47 anos no mercado desde que a primeira aeronave da Embraer, o Bandeirante, alçou voo nos céus do país.

