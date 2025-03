Emirates anuncia sete novos destinos para o A350 Programação de verão da companhia aérea inclui voos com a aeronave A350 para Túnis, Amã, Istambul, Dammam, Cidade de Ho Chi Minh, Bagdá e Oslo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h46 ) twitter

A350 da Emirates possui três classes de cabine, oferecendo no total 312 assentos Divulgação Emirates

A Emirates anunciou as próximas sete cidades que serão atendidas pela expansão da rede de aeronaves A350, à medida que unidades são entregues com as recentes inovações de cabines da companhia aérea. A lista de destinos de curta e média distância da Emirates atendidos pelo A350, além de integrar novas cidades no Oriente Médio/CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) e na Europa, terá voos para a África e o Sudeste Asiático pela primeira vez.

“A expansão estratégica da aeronave A350 da Emirates em diversas regiões no Oriente Médio/CCG, Europa, África e Sudeste Asiático aumenta a flexibilidade operacional e a eficiência da aeronave, além de oferecer aos clientes novas opções de viagens premium e a oportunidade de aproveitar nosso interior modernizado de última geração das cabines Business Class, Premium Economy e Economy Class, sem contar os vários detalhes úteis em todas as cabines, agora disponíveis para um número inédito de destinos”, comenta Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates.

“A introdução desta aeronave em voos para novos destinos e outras localidades já atendidas permite que a Emirates mantenha uma posição competitiva importante, sendo a companhia aérea preferida dos viajantes que buscam uma variedade de opções de conectividade e experiência a bordo superior e que não encontram em outra companhia aérea”, complementa Adnan.

A aeronave A350 da Emirates será usada em voos programados para os novos destinos detalhados abaixo:















Nos próximos meses, a Emirates vai anunciar mais destinos para a aeronave A350, incluindo rotas de longa duração, à medida que novas aeronaves forem entregues.Além desses novos destinos, a Emirates vai aumentar o número de voos com a aeronave A350 para Bahrein e Kuwait. Bahrein terá voos realizados somente pela aeronave A350 com a adição do terceiro voo diário EK 835/836 a partir de 1 de junho. Kuwait será atendido por um segundo voo da aeronave A350 no voo diário EK 857/858. Além disso, Bolonha receberá seu primeiro voo com a aeronave A350 em 1 de junho, um mês antes da data anunciada.

As passagens para os voos da Emirates com a aeronave A350 para os sete novos destinos começam a ser vendidas hoje e podem ser reservadas no site emirates.com , no aplicativo Emirates, nas lojas da Emirates ou por meio de agentes de viagens.

A aeronave A350 da Emirates possui três classes de cabine espaçosas, oferecendo no total 312 assentos: 32 assentos totalmente reclináveis na configuração 1-2-1 da Business Class de última geração com um frigobar para lanches rápidos, 21 assentos na Premium Economy e 259 assentos com espaço generoso na Economy Class. Os produtos de bordo mais recentes reforçam o compromisso da companhia aérea de oferecer uma experiência premium aos passageiros, além de conforto superior em todas as classes de cabine.

Além dos produtos exclusivos de última geração e do serviço premiado da Emirates, os clientes também podem aproveitar detalhes que oferecem tecnologia de ponta, como carregamento sem fio na Business Class, persianas elétricas nas classes premium, novos botões touchscreen para chamar a tripulação de cabine nas telas do sistema de entretenimento ice, menus digitais nas telas do sistema ice, porta USB tipo C de 60 watts em cada assento para carregar dispositivos e a capacidade de parear duas conexões Bluetooth para fones de ouvido pessoais. A versão de última geração do sistema de entretenimento de bordo ice da companhia aérea oferece telas cinematográficas com impressionantes 4K e 4K HDR touchscreen e ultrarresponsivas para navegação perfeita, além de outros detalhes.

Para obter mais informações sobre as aeronaves de última geração da Emirates, visite a página newsroom e veja informações sobre a aeronave A350 da Emirates.

