Emirates celebra Veganuary e expande menu vegano com receitas inovadoras Aérea expande seu portfólio vegano com uma culinária refinada e novos pratos que levam ingredientes inovadores Luiz Fara Monteiro 20/01/2025 - 18h22

Expansão no cardápio vegano Divulgação Emirates

Com o aumento de clientes veganos voando globalmente e a procura por refeições mais leves durante o trajeto aéreo, a Emirates continua expandindo seu portfólio vegano com uma culinária refinada e novos pratos que levam ingredientes inovadores.

Para celebrar o Veganuary, uma iniciativa que destaca os benefícios do estilo de vida vegano e incentiva a adoção da dieta vegana durante o mês de janeiro, um grupo de talentosos chefs da Emirates se reuniu na Emirates Flight Catering Concept Development Kitchen para elaborar novos pratos e experimentar os ingredientes inovadores mais recentes do mercado. No workshop, os chefs testaram o novo substituto de ovo sólido feito inteiramente de legumes em um molho picante de shakshuka, desenvolveram uma massa folhada vegana utilizada em saborosos canelones e avaliaram alguns dos famosos ingredientes e produtos de alta qualidade que já são servidos a bordo.

A Emirates oferece uma seleção impressionante de mais de 300 receitas veganas, servidas em voos para 140 destinos em todo o mundo. O extenso menu apresenta uma variedade de produtos vegetais de alta qualidade provenientes de fornecedores globais, como proteínas vegetais da Beyond Meat na Califórnia, proteína de soja dos Emirados Árabes Unidos e da marca Arlene de Cingapura, tofu prensado da Qian Ye do Japão para garantir sabores asiáticos autênticos, chocolate amargo vegano orgânico criado pela Linnolat na França, margarina vegana da Meister Marken da Alemanha, pasta de curry vegana fornecida pela Pantai da Tailândia e leite de amêndoa da Koita da Itália. A Emirates também promove a sustentabilidade ao produzir verduras frescas na Bustanica, a maior fazenda vertical hidropônica do mundo. Esta fazenda é uma joint venture com a Emirates Flight Catering e entrega verduras sem pesticidas e produtos químicos, como alface, rúcula, folhas verdes mistas e espinafre, diretamente das instalações da Emirates. A Emirates introduziu recentemente porções individuais de leite vegano a bordo na Economy Class e na Premium Economy Class, com mais de 30 mil clientes por mês escolhendo esta opção para seu café e chá.

‌



Destacando seu compromisso com a excelência culinária para todos os clientes, a Emirates introduziu recentemente refeições veganas para as crianças, que atualmente incluem pratos saborosos e tentadores como pizza vegana, caçarola de vegetais agridoces, fajitas de vegetais, muffins veganos, pedaços de couve-flor com molho doce e sobremesas como crumble de morango e pudim de chocolate vegano.

Opções veganas estão disponíveis para pedido e pré-encomenda a bordo e nos lounges da Emirates. Os clientes podem solicitar refeições veganas em todos os voos da Emirates e em todas as classes de viagem até 24 horas antes do embarque. Em rotas de alta demanda, refeições à base de vegetais também fazem parte do menu principal.

‌



Culinária vegana da Emirates em todas as classes

Servindo mais de 400 mil refeições à base de vegetais a bordo todos os anos, a Emirates oferece culinária vegana em todas as classes. No ano passado, o consumo de refeições veganas aumentou devido ao maior volume de passageiros, mas em algumas regiões, o consumo excedeu o crescimento do número de passageiros, como África, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Muitos tripulantes de cabine da Emirates também seguem a dieta vegana; por isso, há nove anos, a Emirates oferece refeições veganas para os tripulantes de cabine.

‌



Na Economy Class, os clientes da Emirates podem desfrutar de pratos como crepes recheados com cenouras e pimentões salteados, servidos com batatas assadas, cogumelos e tomate concassé, ou folhados de vegetais com curry e bolo de mousse de chocolate com calda de chocolate e crumble de amora.

Na Premium Economy Class, os clientes que escolherem as opções veganas vão receber pratos deliciosos como cogumelos refogados com vegetais em molho de soja com cinco especiarias, servidos com arroz jasmim cozido no vapor e pak choi escaldado, além de sobremesas como torta de chocolate regada com compota de damasco ou bolo de mousse de tonka de framboesa com coulis de frutas vermelhas.

Na Business Class, são oferecidos pratos elegantes e criativos, incluindo tofu com curry vermelho tailandês, berinjela, feijão, cogumelos e taro em molho aromático, servido com arroz jasmim cozido no vapor. Para sobremesa, os clientes têm as opções de bolo tropical de coco e abacaxi ou bolo de chocolate com nozes.

Na First Class, os clientes contam com culinária vegana excepcionalmente elevada, incluindo bolo de polenta cremosa com ragu de cogumelos com tomilho, espinafre salteado regado com um rico molho de vegetais de raiz. Os pratos que oferecem uma explosão de sabores sofisticados incluem curry de berinjela com arroz tostado e batata com cúrcuma, uma pitada de coco e chutney de hortelã. As sobremesas deliciosas apresentam contrastes selecionados, como a acidez do ruibarbo temperado com charlotte de morango, creme Chantilly e tuille de framboesa, ou um tentador fondant de chocolate quente, salpicado com calda de caramelo salgado e creme de caju.

Opções veganas artesanais nos lounges da Emirates em Dubai

No aeroporto internacional de Dubai, a Emirates tem sete lounges localizados em seu principal Terminal 3: três para clientes da First Class, três para clientes da Business Class, além do lounge da Emirates recém-inaugurado para atender a todos os clientes premium. Os lounges oferecem uma grande variedade de opções veganas, de picolés crocantes de proteína de soja e ervilha no balcão de lanches do lounge da Business Class a kofta temperado com Baharat e cúrcuma em molho de coco na área do bufê, e o café da manhã à la carte de mingau de amaranto quente com maçã verde amassada, uvas vermelhas, framboesas e nozes no lounge da First Class, entre outras. Além de uma variedade de saladas veganas populares, o prato vegano mais procurado nos lounges é o Emirates Green Burger – hambúrguer verde de soja e semente de linhaça, com molho exclusivo e pepinos em conserva.

Sobre a Emirates:

A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

