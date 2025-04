Emirates e flydubai atingem marca de 5 milhões de passageiros transportados em sua rede conjunta no último ano Forte demanda pelos serviços das companhias aéreas resultou em um crescimento de 36% no número de viajantes em relação ao ano anterior Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h45 ) twitter

Emirates e FlyDubai: padrão ouro em parcerias aéreas

A Emirates e a flydubai estabeleceram o padrão ouro em parcerias aéreas ao atingir o marco de 5 milhões de passageiros transportados em sua rede conjunta no último ano. A demanda reflete o crescimento de 36% no número de viajantes transportados, em comparação com o ano anterior.

O marco representa mais de sete anos de estreita coordenação e um objetivo em comum: otimizar as viagens e aprimorar a conectividade de Dubai, contribuindo para que a cidade se torne um importante centro econômico, além de das cidades mais conectadas do mundo, adicionando 400 destinos ao seu mapa de comércio exterior e turismo.

“A parceria entre Emirates e flydubai tem sido um divisor de águas para ambas as companhias aéreas. É um testemunho de excelência colaborativa que proporcionou mais opções de voo e uma melhor experiência para os viajantes, sustentada por uma vasta rede que conecta todos os cantos do globo. Estou imensamente orgulhoso do que foi alcançado até agora e ansioso pela próxima fase de crescimento e impacto que tanto ambas as companhias terão no aprimoramento da conectividade de Dubai e na formação do futuro das viagens aéreas em todas as regiões.”, afirma Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e CEO do Emirates Group e Presidente da flydubai.

‌



Desde 2017, a parceria proporcionou uma série de benefícios a mais de 22 milhões de passageiros que viajaram pela rede conjunta das companhias aéreas. Ao combinar a força de suas redes, a Emirates e a flydubai criaram uma programação sólida que oferece escolha e conveniência incomparáveis, e um programa de fidelidade integrado que continua a oferecer benefícios fantásticos.

Começando com apenas 29 cidades em 2017, hoje, a rede conjunta Emirates e flydubai se expandiu para impressionantes 240 destinos em mais de 100 países, complementada por experiências terrestres perfeitas, um processo de check-in tranquilo, transferências de bagagem eficientes, horários de voo otimizados e conectividade aprimorada no Aeroporto de Dubai com acesso ao Terminal 3.

‌



Em média, os passageiros podem escolher entre 295 voos em codeshare por dia, o que representa uma gama de horários de partida flexíveis. Mais de 330 voos semanais operados pela flydubai partem do Terminal 3 para destinos populares, incluindo Zanzibar, Katmandu, Krabi, Riad e Nápoles. As companhias aéreas continuam a oferecer experiências de viagem de classe mundial, com uma forte demanda de passageiros por cabines premium, que cresceram 31%, o que demonstra a força das propostas de produtos da Emirates e da flydubai.

No último ano, a Emirates lançou voos para Bogotá, Colômbia, e Antananarivo, em Madagascar, e planeja conectar-se a Da Nang, Siem Reap e Shenzhen a partir de junho, quando começa o verão. A flydubai também anunciou 10 novos destinos, incluindo as cidades populares Antalya, Basileia e Al Alamein para a temporada de verão.

‌



O premiado programa de fidelidade da Emirates e da flydubai, Emirates Skywards, continua a oferecer aos membros uma moeda de fidelidade e recompensas fantásticas. Mais de 35 milhões de membros em todo o mundo continuam a ganhar e resgatar milhas em todos os voos operados pela Emirates e pela flydubai.

Os bilhetes podem ser reservados em emirates.com e flydubai.com , ou no aplicativo, lojas, e call centers da Emirates, ou através de agentes de viagens.

Sobre a flydubai

De sua base em Dubai, a flydubai criou uma rede de mais de 130 destinos atendidos por uma frota de 89 aeronaves. Desde o início de suas operações em junho de 2009, a flydubai está comprometida em remover barreiras às viagens, criando fluxos livres de comércio e turismo e aprimorando a conectividade entre diferentes culturas em sua rede em constante expansão.

A flydubai marcou sua jornada com uma série de marcos:

Uma rede em expansão: Criou uma rede de mais de 130 destinos em 55 países na África, Ásia Central, Cáucaso, Europa Central e Sudeste, CCG e Oriente Médio, Sul da Ásia e Sudeste Asiático.

Atendendo a mercados carentes: Abriu mais de 95 novas rotas que anteriormente não tinham ligações aéreas diretas com Dubai ou não eram atendidas por uma companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos a partir de Dubai.

Uma frota única e eficiente: Opera uma frota única de 89 aeronaves Boeing 737, incluindo: 29 Boeing 737-800 Next-Generation, 57 Boeing 737 MAX 8 e 03 Boeing 737 MAX 9.

Aprimorando a conectividade: Transportou mais de 120 milhões de passageiros desde o início de suas operações em 2009.

Sobre a Emirates:

A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

