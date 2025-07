Emirates inclui novo voo diário para Ilhas Maurício Terceiro voo diário para as Ilhas Maurício será operado por uma aeronave Boeing 777-300ER de três classes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/07/2025 - 14h10 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h10 ) twitter

A parceria de sucesso com a Air Mauritius contribui para o aumento da demanda por voos da Emirates para destino no Oceano Índico Divulgação

Reforçando o seu compromisso de apoiar o turismo nas Ilhas Maurício, a Emirates anunciou a expansão da oferta de voos diários para o destino a partir de 1 de dezembro. O terceiro voo diário (EK709/710) adicional, que será operado por uma aeronave Boeing 777, vai complementar a malha atual de 140 destinos da Emirates e apoiar os clientes que planejam viajar para esse destino popular.

A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo, oferece atualmente dois voos diários para as Ilhas Maurício (EK701/702 e EK703/704) operados pela sua icônica aeronave A380. A adição do novo voo, em um acordo de codeshare com a Air Mauritius, vai fornecer horários convenientes para complementar os itinerários de viagem e permitir a conectividade perfeita para os clientes do Oriente Médio, Europa e Américas que viajam para o destino turístico no Oceano Índico. A nova oferta também vai permitir conexões perfeitas de e para os mercados do Extremo Oriente, onde a Emirates promoverá ativamente o destino para os clientes do Japão, China, Malásia e Hong Kong.

Os passageiros podem reservar assentos para o exótico destino insular nas cabines First Class, Business Class e Economy Class no voo diário EK709, que sairá de Dubai às 6h55 e chegará às Ilhas Maurício às 13h40. O voo de volta EK710 sairá das Ilhas Maurício às 18h30 e chegará em Dubai à 1h10 do dia seguinte. Todos os horários são locais.

As passagens para o terceiro voo diário já podem ser reservadas no site emirates.com para voos a partir de 1 de dezembro, ou ainda no aplicativo Emirates, nas lojas Emirates Retail, na central de atendimento da Emirates ou por meio de agentes de viagens.

‌



“Gostaríamos de agradecer às autoridades das Ilhas Maurício por possibilitarem o voo diário adicional. Servimos as Ilhas Maurício com orgulho desde 2002 e os nossos dois voos diários com a aeronave A380 têm sido um grande sucesso, contribuindo para o crescimento do turismo do país. O terceiro voo diário operado pela nossa aeronave Boeing 777 de fuselagem larga permitirá mais de 30% de aumento na capacidade da rota, além de oferecer opções adicionais de voo e conexões perfeitas para turistas e viajantes de negócios.”, comentou Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates. “Recentemente, reafirmamos nossa parceria de codeshare com a Air Mauritius e o nosso compromisso compartilhado de colocar o destino no cenário global, facilitando o crescimento constante da demanda de turistas para as Ilhas Maurício. Também temos o prazer de apoiar e complementar as operações da transportadora nacional, cujos serviços contribuem para o nosso sucesso nesta rota. O serviço diário adicional permitirá que as duas companhias aéreas atendam à demanda de viajantes globais.”, complementou Kazim.

Desde que a Emirates lançou seus voos programados para as Ilhas Maurício em 2002, a companhia aérea transportou mais de 8,8 milhões de passageiros e mais de 126 mil toneladas de carga em voos de e para o local. Suas operações de passageiros e carga geraram contribuições econômicas e sociais significativas, incluindo US$ 119 milhões em contribuição direta dos voos da Emirates, US$ 264 milhões em receitas de turismo e US$ 530 milhões para a economia das Ilhas Maurício por meio de gastos relacionados ao turismo.

‌



As operações da Emirates também tiveram um impacto imenso na economia e apoiaram a criação de 3.600 empregos no país. Além disso, centenas de mauricianos trabalham para a Emirates, incluindo pilotos, tripulantes de cabine, engenheiros e pessoal de atendimento ao cliente e cargos corporativos.

A Emirates conseguiu impulsionar a demanda em sua rede global graças à longa parceria desde 2003 com a Air Mauritius e desde 2012 com a Autoridade de Promoção do Turismo das Ilhas Maurício (MTPA – Mauritius Tourism Promotion Authority), elaborando iniciativas conjuntas que mostram tudo o que as Ilhas Maurício podem oferecer aos principais mercados.

‌



Atualmente, a companhia aérea realiza 14 voos semanais entre Dubai e as Ilhas Maurício operados pela aeronave A380, com capacidade semanal acima de 15 mil assentos. Além de ser a única companhia aérea a oferecer serviços em aeronaves de dois andares para a ilha, a Emirates também é a única companhia aérea a fornecer assentos em cabines First Class.

