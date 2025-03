Emirates investe em espaço dedicado à tripulação em Dubai Área oferece serviços completos, que incluem workshops educacionais, áreas de tecnologia e apoio, um centro de beleza e bem-estar e lounge para interações Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/03/2025 - 20h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h27 ) twitter

Emirates: investimento para tripulantes Divulgação

Enquanto a Emirates recruta novos candidatos para a equipe mundial de tripulação, uma nova “Crew Zone”, ou Zona para Tripulação, foi oficialmente inaugurada na sede do Grupo Emirates em Dubai. A Crew Zone é um espaço acolhedor dedicado à tripulação com design contemporâneo e aberto, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O espaço oferece serviços completos, que incluem workshops educacionais, áreas de tecnologia e apoio, um centro de beleza e bem-estar, lounge para interações e muitos outros serviços de suporte criados especificamente para a tripulação de cabine.

A área pioneira e inovadora de engajamento da tripulação levou 9 meses para ser desenvolvida e, com o investimento equivalente a R$ 4,6 mil (AED 3 mil), visa fornecer à tripulação da Emirates um espaço acolhedor para tomar um café e lanche enquanto finaliza relatórios de voo, consultar informações e conversar com colegas, participar de workshops sobre temas profissionais e pessoais, usar os serviços do centro de beleza, retirar documentos e dispositivos ou relaxar e recarregar as energias com colegas.

A área espaçosa pode acomodar até 200 membros da tripulação por vez, possui 7 áreas diferentes e está localizada no andar térreo da sede do Grupo Emirates em Dubai. Reforçando o compromisso da Emirates com o bem-estar e o desenvolvimento dos funcionários, a área dedicada colabora para o crescimento profissional dos valiosos membros da tripulação e promove um senso de comunidade entre a tripulação e outros departamentos.

Emirates Crew Engagement Zone – Esta área aberta e multifuncional tem como objetivo conectar a tripulação com as mais novas iniciativas, lançamentos de produtos, treinamentos presenciais e workshops da Emirates. Telas interativas e calendários em tempo real mostram os eventos programados – basta a tripulação usar seu telefone para fazer reservas e participar. São oferecidas muitas atividades para ajudar a tripulação de cabine a assumir o controle da sua própria jornada de aprendizado, incluindo lançamentos de novos menus e novos padrões de serviço, workshops de saúde e condicionamento físico. Esta área também é um ponto de encontro para visitas a outras instalações da Emirates, como Emirates Flight Catering, Bustanica, além de workshops sobre temas como segurança, proteção e treinamento médico.

Emirates One Device Hub – Este espaço oferece a experiência tecnológica perfeita para a tripulação de cabine, com equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder a perguntas sobre o programa One Device da Emirates. Com o propósito de simplificar os processos de trabalho por meio da inovação, o programa One Device distribui produtos da Apple à tripulação de cabine da Emirates (iPhone ou iPad Air) configurados com aplicativos personalizados da Emirates para melhorar e agilizar o serviço de passageiros a bordo, além de aprimorar a experiência da tripulação em geral. Neste espaço, a equipe pode ajudar a tripulação a configurar seus dispositivos, tirar dúvidas e resolver problemas.

Emirates Crew Lounge – O Crew Lounge oferece assentos e mesas confortáveis para que a tripulação relaxe. Aqui, a tripulação pode recarregar as energias, tomar um café, terminar seus relatórios de voo ao pousar ou conversar com colegas.

Emirates Facilities Distribution Service – O Facilities Distribution Service é um espaço para que a tripulação deixe e retire documentos necessários, como vistos e documentos regulatórios, e para retirar novos dispositivos. Os balcões elegantes foram projetados pensando na eficiência e facilidade de acesso, garantindo que cada interação seja tranquila, organizada e focada na tripulação.

Emirates Crew Computer Zone – O Crew Computer Zone é uma área com novos monitores, internet de alta velocidade e estações de trabalho confortáveis e individuais, adaptadas para atender às necessidades digitais da tripulação, desde a conclusão de tarefas até a reserva de voos pessoais e impressão de documentos.

Emirates Crew Connect Services – Na área Crew Connect Services, a Emirates fornece serviço e suporte operacional para a tripulação de cabine. A equipe trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os membros da tripulação possam tirar dúvidas e fazer solicitações pessoalmente, por telefone ou e-mail.

Emirates Beauty Hub – O Emirates Beauty Hub foi lançado em 2023 e agora está localizado na nova Crew Zone. O centro de beleza fica aberto 5 dias por semana e oferece uma experiência imersiva com uma equipe interna de consultores e produtos à venda. A tripulação de cabine pode agendar consultas para aprender sobre aplicação de maquiagem, nutrição, exercícios, cuidados com a pele, dicas para os cabelos ou pode participar de eventos em grupo gratuitos e aulas com especialistas.

A Emirates está recrutando ativamente tripulantes de cabine do mundo todo. Para aspirantes a tripulantes de cabine da Emirates, acesse www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew e veja detalhes e a programação em sua cidade ou país.

