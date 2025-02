Emirates, no Dia dos Namorados: o amor está no ar Clientes da Primeira Classe são recebidos a bordo com uma taça de Dom Pérignon Rosé 2008, e os clientes da Classe Executiva com Moët & Chandon Rosé Impérial Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/02/2025 - 20h23 (Atualizado em 14/02/2025 - 20h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emirates: o amor está no ar Divulgação

O amor decola na Emirates neste 14 de fevereiro, Dia dos Namorados no exterior. Os clientes estão sendo presenteados com bolos e chocolates temáticos de São Valentim a bordo, uma variedade de sobremesas cor de rosa decadentes nos lounges da Emirates, champanhe rosé romântico, inspiração para dar presentes no EmiratesRED e uma variedade de filmes e músicas para criar um clima agradável.

No Dia dos Namorados, os clientes da Primeira Classe da Emirates são recebidos a bordo com uma taça de Dom Pérignon Rosé 2008, e os clientes da Classe Executiva com Moët & Chandon Rosé Impérial.

Os clientes da Primeira Classe e da Classe Executiva receberão uma mini caixa de presente com deliciosos brownies de chocolate e mini tortas de ganache de framboesa adornadas com corações, e os clientes da Premium Economy e da Economy poderão saborear brownies de chocolate com framboesa, enquanto a iluminação ambiente vermelha ilumina a aeronave. O Lounge de Bordo do A380 servirá uma variedade de doces, de cupcakes de limão e framboesa a profiteroles e mini tortas.

Nos Lounges Emirates de Dubai, depois de deliciosos aperitivos à la carte e buffet e pratos principais, os clientes da Primeira Classe podem se deliciar com uma sobremesa de pavlova de maracujá com creme Chantilly e uma variedade de mocktails e coquetéis em tons de vermelho, enquanto os clientes da Classe Executiva podem se deliciar com um bolo de limão verbena do Dia dos Namorados, uma tortinha de morango e yuzu do Dia dos Namorados ou uma mousse perfumada de hibisco, morango e amêndoa.

‌



Os clientes da Classe Executiva podem visitar o carrinho de sorvetes à moda antiga dedicado à Emirates para saborear sorvete de cheesecake de morango caseiro ou sorvete de framboesa e rosas. O café Costa Coffee de cortesia nos lounges servirá macarons e trufas “Dubai Love”, enquanto o chá gelado Dilmah’s Valentines é uma mistura especial para a ocasião.

Nos 34 lounges da Emirates em todo o mundo, os clientes serão recebidos com pratos e bebidas com tema de Dia dos Namorados, desde um tartare de salmão em formato de coração e rosas de salmão defumado em Narita, até morangos cobertos de chocolate em Nova York, passando pelos decadentes macarons vermelhos com folhas de ouro e corações na Cidade do Cabo, e bolo red velvet em formato de coração em Pequim.

‌



Para relaxamento romântico, os clientes podem navegar no Emirates ice, que hospeda mais de 60 comédias e dramas românticos, incluindo novos lançamentos como ' We Live in Time', estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh, e os clássicos de todos os tempos ‘10 Things I Hate About You’, ‘The Notebook’ e os aclamados filmes Bridget Jones. Trilhas sonoras sedutoras já estão selecionadas a bordo do ice, com uma seleção de canções de amor novas e clássicas em playlists como a Valentine’s Day Love Mixtape do Spotify e a Love Language Mixtape do Spotify.

Os compradores de última hora podem procurar uma variedade de presentes para alguém especial, com ofertas na EmiratesRED disponíveis até 28 de fevereiro. Os clientes podem comprar dois ou mais itens especialmente marcados e receber um desconto adicional de 10% em uma seleção de produtos duty-free populares, incluindo os produtos de beleza mais vendidos e os relógios, joias e tecnologia mais recentes.

‌



A EmiratesRED também tem um desconto exclusivo de US$ 15 a bordo, quando um cliente compra duas fragrâncias. O serviço de pré-encomenda da EmiratesRED também está disponível na maioria dos voos, onde os passageiros podem comprar de 21 dias até 40 horas antes do voo e procurar uma ampla variedade de produtos exclusivos. Basta fornecer os detalhes do voo durante o check-out, e os pedidos são entregues pela tripulação de cabine diretamente no assento durante o voo - para uma experiência de presente inesquecível.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.