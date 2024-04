Emirates recebe Prêmio de Melhor Entretenimento de Bordo global de 2024 Clientes de voos da Emirates podem acessar a biblioteca de entretenimento de classe mundial com 6.500 canais do sistema ice

Emirates: Melhor Entretenimento de Bordo global de 2024

Nesta semana, a Emirates recebeu o Prêmio de Melhor Entretenimento de Bordo global no Airline Ratings 2024 Airline Excellence Awards, anunciado online.

A Emirates conquistou o principal prêmio de entretenimento a bordo entre uma extensa lista de companhias aéreas globais finalistas, com seus impressionantes 6.500 canais de alta qualidade e conteúdo aclamado, constituindo a maior biblioteca de entretenimento do mundo nos céus.

Os clientes de voos da Emirates podem acessar a biblioteca de entretenimento de classe mundial com 6.500 canais do sistema ice, que inclui:

- Mais de 2 mil filmes de Hollywood e produções internacionalmente aclamadas, incluindo filmes vencedores do Oscar® de 2024.

- Centenas de séries de TV completas e coletâneas completas, incluindo os programas mais recentes das principais plataformas de streaming e marcas de mídia, como HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid.

- Mais de 200 documentários e séries documentais de TV populares.

- Mais de 150 filmes e programas de TV árabes, incluindo uma coleção dedicada de filmes dos Emirados.

- Mais de 300 filmes e programas de TV de Bollywood e do sul da Ásia em 13 idiomas.

- Filmes de cinema globais em mais de 50 idiomas – são mais de 600 títulos internacionais de toda a Europa, África, Ásia e América Latina.

- Mais de 300 filmes com closed captions e 140 filmes com audio description, oferecendo acessibilidade para deficientes visuais.

- Fones de ouvido da Emirates são fornecidos aos clientes em todas as classes de cabine, incluindo fones de ouvido premium Bowers & Wilkins E1 na First Class, desenvolvidos exclusivamente para a Emirates por renomados especialistas em som britânicos, usando tecnologia de cancelamento de ruído para bloquear os sons ambientes da cabine e fornecer som mais limpo.

- Fones de ouvido Emirates especialmente projetados para o conforto das crianças.

Os fones de ouvido Emirates também são compatíveis com aparelhos auditivos quando colocados na posição “T”.

- Biblioteca de música com mais de 3.500 álbuns e playlists selecionadas.

5 canais de TV ao vivo, incluindo 3 canais de notícias e 2 canais com cobertura esportiva ao vivo.

- Mais de 250 canais dedicados às crianças e à família, com dezenas de programas para crianças em idade pré-escolar.

- Conteúdo sobre felicidade, bem-estar e autodesenvolvimento, incluindo conteúdos do LinkedIn Learning e Mindvalley.

- Podcasts e audiolivros, incluindo Emirates World, que destaca o destino de Dubai e interage com líderes globais.

- Um recurso aéreo a bordo que permite aos clientes acompanhar o progresso de seu voo em um mapa móvel e ver o mundo a 40 mil pés de altitude por meio de câmeras externas.

- Os associados Emirates Skywards têm conectividade Wi-Fi gratuita a bordo.

- A Emirates atualiza seu conteúdo a bordo todos os meses, adicionando centenas de filmes, programas de TV, podcasts e canais de música à sua extensa biblioteca de entretenimento e garantindo parcerias exclusivas com os melhores provedores de conteúdo. Os clientes também podem organizar sua própria experiência no ice antes do voo, navegando e pré-selecionando filmes ou programas de TV no aplicativo da Emirates, que podem então ser sincronizados com o ice no momento do embarque, maximizando a experiência de viagem perfeita.

A jornada de entretenimento a bordo da Emirates começou há quase 30 anos, quando a companhia aérea foi uma das primeiras a introduzir vídeos nos encostos dos assentos para passageiros da classe econômica. A Emirates também está comprometida com o desenvolvimento de padrões do setor e acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Além disso, foi a primeira companhia aérea do mundo a introduzir os recursos closed captions e audio description nos filmes do sistema de entretenimento a bordo.

Geoffrey Thomas, editor-chefe da Airlineratings.com, comentou sobre o prêmio: “Nossos editores foram unânimes em elogiar o sistema ice da Emirates. O investimento inicial em entretenimento a bordo valeu a pena para a Emirates e quando você pensa que não pode fazer melhor, acaba elevando o padrão mais uma vez.”

Os candidatos aos Airline Excellence Awards da AirlineRatings܂com são avaliados por uma equipe editorial com muitos anos de experiência, com base em critérios robustos, incluindo classificação de produto e segurança, avaliações de passageiros no AirlineRatings܂com e Trip Advisor e lucratividade geral.

SOBRE A EMIRATES

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.