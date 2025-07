Emirates revela os destinos mais buscados para as férias de verão Os resultados incluem novas experiências culturais e destinos fora das rotas mais comuns Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h58 ) twitter

Localidades são concentradas no Extremo Oriente, Oceano Índico e Europa Divulgação Emirates

Com a alta temporada de viagens internacionais durante as férias de verão no Hemisfério Norte, a Emirates analisou quais são os destinos e refúgios mais procurados por seus clientes para viagens em julho e agosto. Os achados incluem novas experiências culturais e destinos fora das rotas mais comuns, e são contabilizados com base nos dados de reservas e padrões de busca por voos.

As buscas por viagens de verão no Hemisfério Norte aumentaram 7% em comparação com o ano passado. A França é o país que lidera as pesquisas, apresentando aumento notável de 35% em relação ao último ano, seguida pela Irlanda, Canadá e Arábia Saudita. Alemanha e Emirados Árabes Unidos também são destaque, mostrando forte intenção de viagem nos principais mercados.

Em 2025, algumas localidades surgiram como principais destinos de verão da Emirates, concentradas no Extremo Oriente, Oceano Índico e Europa.

Principais destinos de verão da Emirates

‌



O Vietnã é o destaque deste verão, com aumento robusto de 61% em pesquisas e demanda por reservas. A Emirates oferece 25 voos semanais para três destinos no país: Cidade de Ho Chi Minh, Hanói e, em junho deste ano, a companhia aérea lançou voos para Da Nang via Bangkok, com horários que oferecem conexões perfeitas de/para as principais cidades europeias e os principais hubs americanos.

A vibrante terceira maior metrópole do Vietnã é uma porta de entrada para um trio de tesouros do Patrimônio Mundial da UNESCO e mais de 3 mil km de litoral intocado. Além disso, a culinária vietnamita é cheia de histórias. De movimentados mercados de comida de rua a joias locais escondidas, a cena gastronômica do país promete uma experiência inesquecível.

‌



Logo atrás do Vietnã, as Ilhas Maurício continuam encantando os viajantes, com aumento de 41% nas buscas por voos, tornando-se o segundo destino mais procurado da rede da Emirates neste verão. A companhia aérea oferece dois voos diários em suas icônicas aeronaves A380; enquanto o Sri Lanka teve aumento de 32% em pesquisas, atraindo interesse por sua rica tapeçaria cultural, praias impecáveis e experiências de luxo acessíveis, além de ser considerado o “país do chá”.

O Japão continua atraindo exploradores globais, com aumento de 28% nas buscas por voos em comparação com o ano passado. Lá, os viajantes podem absorver uma cultura única, visitar paisagens deslumbrantes e cidades modernas, além de aproveitar uma gastronomia deliciosa que combina equilíbrio e arte. A Emirates oferece 21 voos semanais para três destinos no país: Tóquio, Narita, Tóquio, Haneda e Osaka.

‌



O charme atemporal da França completa o ranking dos cinco principais destinos com um sólido aumento de 25%. A Emirates está ajudando a atender à demanda dos viajantes neste verão, oferecendo 21 voos semanais para Paris, incluindo 3 voos diários com a aeronave A380; um voo diário com a aeronave A380 para Nice e um voo diário com a aeronave A350 para Lyon.

A ciência da sede por viagens: dados de reservas e opções de viagens

Nos Emirados Árabes Unidos, a Emirates observou aumento de 13% nas buscas por voos em geral, além de um aumento ano a ano nas buscas para destinos como Sri Lanka, Jordânia, França, Índia, Líbano e Marrocos. Os viajantes dos Estados Unidos que voam com a Emirates têm procurado cada vez mais os destinos na África, como Egito, Quênia e África do Sul, enquanto os viajantes do Reino Unido estão pesquisando 12% a mais do que no ano passado no emirates.com , com interesse crescente em destinos distantes como Nova Zelândia, Austrália, Japão, Sri Lanka e Ilhas Maurício.

Os viajantes da Índia buscam se aventurar na Austrália, Nova Zelândia e Irlanda em 2025, enquanto a companhia aérea observa que os viajantes australianos estão concentrando seus planos de verão na Europa, com aumento nas buscas para França e Reino Unido. No último ano, os viajantes da Alemanha foram atraídos para o leste, com mais buscas para Japão, Vietnã, Coreia do Sul e Ilhas Seychelles.

O verão tradicionalmente implica férias mais extensas, principalmente para os viajantes da Índia, Austrália, Reino Unido e Alemanha, que transformam suas viagens em passeios mais longos – quase um terço deles viaja por mais de um mês, enquanto os dos Estados Unidos optam por estadias de 2 a 3 semanas em suas férias de verão.

Diversidade dos visitantes de verão em Dubai

A Emirates prevê um tráfego saudável de passageiros em Dubai durante os meses de verão deste ano, reforçando o apelo global contínuo da cidade como um destino imperdível durante todo o ano.

Os viajantes solos representam quase metade de todos os visitantes dos Estados Unidos, Índia e Austrália em Dubai, misturando negócios com lazer durante estadias de pouco mais de uma semana em média.

As viagens em família variam conforme a nacionalidade. Cerca de um terço dos visitantes americanos e indianos viajam em família, mas suas preferências diferem – as famílias indianas preferem viagens mais curtas, enquanto as americanas costumam explorar Dubai por 1 a 2 semanas. As famílias do Reino Unido representam a maioria dos visitantes britânicos, frequentemente estendendo sua experiência em Dubai por mais de duas semanas.

Os casais constituem outro segmento importante. Casais australianos e alemães mais jovens optam por estadias prolongadas, que variam de duas semanas a um mês, maximizando seu tempo para explorar Dubai.

*Os dados se referem a buscas e reservas no site emirates.com para voos entre 1 de julho e 30 de agosto de 2025, além de comparações com o mesmo período do ano anterior.

