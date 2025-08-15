Emirates SkyCargo fortalece corredores de carga Companhia oferece uma capacidade semanal de 21.000 toneladas em 25 destinos na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/08/2025 - 02h05 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h05 ) twitter

Frota de 44 aviões de carga, 13 voos fretados e 311 voos de passageiros UGT / Emirates Sky Cargo

Com o lançamento dos voos de passageiros para Hangzhou, na China, a Emirates SkyCargo, a divisão de carga da maior companhia aérea internacional do mundo, agora oferece mais de 21.000 toneladas de capacidade semanal de e para a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático. A empresa se destaca por ter a maior e mais diversificada rede de rotas entre todas as companhias aéreas não asiáticas. Aprofundando sua presença na região, a Emirates SkyCargo agora atende 25 destinos em 12 países e territórios.

Reconhecida como a “fábrica do mundo”, a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático estabeleceram corredores econômicos prósperos e exigem uma capacidade significativa de transporte aéreo para escoar mercadorias globalmente. Os aviões de carga dedicados da Emirates SkyCargo atendem a 9 destinos na região, com 44 voos semanais, a maior densidade de voos de carga da vasta rede global da companhia. Essa agenda é complementada por 13 serviços fretados de e para a Ásia Oriental toda semana, garantindo capacidade consistente e conectividade estável para as empresas asiáticas com a Europa e o Oriente Médio. As operações de carga e fretadas são reforçadas por 311 voos semanais de passageiros, que transportam tanto viajantes quanto cargas em aeronaves Airbus A380s e Boeing 777s.

Com a alta frequência de voos, uma aeronave da Emirates decola da Ásia Oriental ou do Sudeste Asiático aproximadamente a cada meia hora.

“A Ásia Oriental e o Sudeste Asiático não são apenas pilares da nossa rede global – eles estão moldando o futuro da logística e do comércio mundiais”, afirmou Abdulla Alkhallafi, Vice-Presidente de Cargas Comerciais para o Extremo Oriente e Australásia. “De centros de manufatura de ponta a mercados de consumo em alto crescimento, a região dita o ritmo do comércio. Nossa estratégia de crescimento e o investimento contínuo na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático refletem esse foco, pois estamos dedicados a construir a capacidade, as rotas e as parcerias necessárias para atender à demanda exponencial.”

Fomentando o crescimento econômico

Como um polo global de inovação, e-commerce e manufatura avançada, além de contar com um setor agrícola próspero, a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático sempre foram mercados-chave na rede global da Emirates SkyCargo. Em uma semana comum, a Emirates SkyCargo transporta mais de 450 toneladas de frutas frescas, vegetais, frutos do mar e outros produtos perecíveis, 100 toneladas de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 75 toneladas de eletrônicos, semicondutores e produtos inteligentes, 180 toneladas de vestuário e mais de 1.300 toneladas de e-commerce.

A “Rota Aérea da Seda” – uma rede de rotas aéreas, centros de logística e infraestrutura de aviação que reflete as antigas Rotas da Seda terrestres e marítimas – possibilita uma conectividade rápida e eficiente com os mercados globais. Com uma vasta rede de mais de 145 destinos, a Emirates SkyCargo está bem posicionada para facilitar o comércio global. A empresa desempenha, inclusive, um papel de apoio significativo na Iniciativa Cinturão e Rota da China, facilitando uma conectividade ágil e confiável para mais de 50 países participantes.

Força por meio de parcerias

Além de sua própria rede e capacidade, a Emirates SkyCargo firmou uma parceria estratégica com a Teleport , o parceiro de carga exclusivo da AirAsia, para melhor apoiar o crescente comércio entre o Sudeste Asiático e o resto do mundo, via Dubai. Ao conectar mais de 100 aeroportos regionais primários, secundários e terciários, a Emirates SkyCargo consegue atender melhor os clientes globais com maior capacidade, mais flexibilidade e acesso a novos mercados na Ásia. Por outro lado, a Emirates SkyCargo apoia as empresas do Sudeste Asiático com melhor conectividade com a Europa, os EUA e o Canadá.

Uma série de inovações

A Emirates tem estabelecido marcos desde o início de suas operações na Ásia Oriental. Em setembro de 2002, a Emirates SkyCargo lançou serviços de carga entre Dubai e Xangai, estabelecendo a primeira conectividade aérea direta entre o Oriente Médio e a China continental, 18 meses antes das operações de passageiros.

A sequência de inovações continuou em 2025, quando a Emirates SkyCargo lançou um serviço semanal de carga para o Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, marcando a primeira conexão de carga direta e programada entre Narita e o Oriente Médio. Facilitando remessas mais rápidas e flexíveis, o voo de carga de Narita transporta produtos farmacêuticos, peças de semicondutores e remessas grandes ou com formatos irregulares, como peças de maquinário.

Enquanto a Emirates SkyCargo avança em sua ambiciosa estratégia de crescimento de 10 anos, a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático continuam sendo mercados prioritários para o aumento de capacidade, seja por meio de novas rotas ou agendas de voos adicionais. Ao aprofundar a conectividade na região e manter links perfeitos com mercados-chave em todo o mundo, a Emirates SkyCargo continuará a desempenhar um papel fundamental no fortalecimento das cadeias de suprimentos globais, no apoio ao crescimento econômico bilateral e na moldagem do futuro da logística global.

