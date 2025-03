Emirates SkyCargo reforça compromisso de combater o comércio ilegal de animais silvestres Companhia amplia fiscalização e fortalece parcerias para combater o tráfico de vida selvagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portrait of a Lion cub in Southern Africa Cathy Withers-Clarke

A Emirates SkyCargo é líder mundial na luta contra o comércio ilegal de animais silvestres, com o objetivo de preservar a beleza e a biodiversidade do mundo natural para as gerações futuras. A divisão de transporte de carga da maior companhia aérea internacional do mundo celebra os marcos conquistados ao longo de sua trajetória nessa jornada.

“Todos os dias, a Emirates SkyCargo oferece suporte às cadeias de suprimentos globais, conectando empresas a fornecedores e clientes em mais de 145 destinos em todo o mundo. Mas o comércio ilegal de animais silvestres é uma cadeia que temos orgulho de combater. Ao se recusarem a transportar animais silvestres traficados, as redes de logística terrestre, aérea e marítima podem interromper o comércio ilegal em suas rotas. Nossas iniciativas incluem programas de treinamento e conscientização para a nossa equipe e clientes e atualização dos nossos protocolos operacionais segundo as mais recentes orientações de organizações de bem-estar e governos, entre outras. Desta forma, continuamos trabalhando para proteger a vida selvagem”, afirma Badr Abbas, vice-presidente sênior da divisão Emirates SkyCargo.

Tudo começou dentro da empresa

‌



Desde o início, a Emirates SkyCargo estabeleceu uma política de tolerância zero ao comércio ilegal de animais silvestres, com a proibição total de troféus de caça para os quatro animais mais visados, mesmo em destinos onde é permitido, além da proibição do transporte de espécies proibidas e outros produtos associados. A companhia não transporta barbatanas de tubarão, chifres de rinoceronte, presas de elefante, peles de leopardo e uma série de outros produtos cobiçados, mas ilegais.

A divisão de transporte de carga implementou protocolos rigorosos para identificar e interromper a movimentação desses produtos, incluindo triagens, verificações pontuais em trânsito, verificação cuidadosa de documentos e confirmação da autenticidade das licenças, para garantir a legalidade de cada produto transportado. Com essa experiência, a Emirates SkyCargo apoiou o Projeto Vikela, que visava desenvolver um sistema automatizado para detectar produtos ilegais de animais silvestres na triagem de segurança de aeroportos em toda a África, que é uma região muito visada pelo comércio devido à sua vida selvagem rica e única.

‌



Os funcionários da linha de frente são treinados para reconhecer e relatar cargas suspeitas utilizando um canal de denúncias específico, permitindo que a equipe e os parceiros combatam o comércio ilegal analisando informações confidenciais que podem proteger espécies ameaçadas. Até o momento, a companhia aérea treinou milhares de funcionários em seu hub em Dubai e em estações externas de operações de carga e passageiros, além de estender o treinamento para funcionários contratados de suporte em terra em estações externas, ultrapassando 30 mil profissionais treinados.

Assumindo uma posição contra o comércio de pele de burro

‌



As proibições implementadas pela Emirates SkyCargo estão em constante evolução. Após a decisão histórica da União Africana de proibir o abate de burros em 2024, a Emirates SkyCargo imediatamente atualizou suas proibições para incluir pele de burro. Além de cuidar do bem-estar animal, a decisão protege dezenas de milhares de comunidades em toda a África que dependem dos burros para seu bem-estar e subsistência.

Em parceria com a The Donkey Sanctuary, instituição de caridade internacional de bem-estar animal, a companhia aérea participou da criação do guia operacional Aviation Risk and Threat Assessment (Avaliação dos Riscos e Ameaças à Segurança da Aviação, em tradução livre), que destaca os riscos do comércio de pele de burro e sua associação com atividades do crime organizado. O guia fornece conhecimento importante sobre a luta contra o comércio de pele de burro e incentiva o ecossistema logístico mais amplo a reforçar seus próprios protocolos de detecção e fiscalização.

Apoio a missões de resgate

Utilizando seu serviço especializado de transporte seguro e confortável de animais vivos, a Emirates SkyCargo apoia organizações de bem-estar animal com missões de resgate. No ano passado, a Emirates SkyCargo trabalhou com a Animals Lebanon para resgatar Sara, uma filhote de leão de quatro meses e meio que vivia como animal de estimação, transportando-a para um santuário na Cidade do Cabo para viver no ambiente ao qual ela pertence.

Fortalecendo o trabalho de fiscalização

A Emirates SkyCargo está sempre reforçando o seu compromisso de apoiar os protocolos da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens) em colaboração com entidades como o Ministério para Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos.

Com a colaboração da alfândega de Dubai e da polícia de Dubai, a Emirates SkyCargo interceptou inúmeras remessas de animais silvestres, interrompendo com sucesso as redes ilegais de tráfico de animais.

O compromisso do Grupo Emirates

Não é apenas a divisão de transporte aéreo de carga que apoia a luta contra o tráfico ilegal de animais silvestres – este é um compromisso de todo o Grupo Emirates. Em 2023, o trabalho da companhia aérea foi reconhecido com a certificação IATA Environmental Assessment (IEnvA), que inclui um módulo sobre tráfico ilegal de vida selvagem em voos de transporte de carga e passageiros.

A companhia aérea foi uma das signatárias fundadoras da Declaração do Palácio de Buckingham, que descreve as principais ações para fortalecer as defesas contra o tráfico, eliminando as vulnerabilidades no transporte e na alfândega atualmente exploradas pelos criminosos. Como parte desse compromisso, a Emirates contribui ativamente para o United for Wildlife Transport Taskforce e faz parte do Comitê de Coordenação do Relatório MENA do United for Wildlife, que foi lançado no início de 2022, participando ativamente de reuniões para identificar desafios e soluções com outros importantes grupos de interesse.

A Emirates também utiliza seus recursos para apoiar a causa. A companhia aérea mostrou seu compromisso com a preservação ao decorar quatro aeronaves A380 com pinturas de espécies ameaçadas de extinção. Com mais de 6 mil voos para 48 cidades em 29 países, a companhia aérea efetivamente divulgou a mensagem, além de gerar um lembrete permanente estacionando a quinta aeronave A380 decorada na rotatória de Heathrow, em Londres.

Com a colaboração do United for Wildlife, os passageiros das cabines Economy e Premium Economy da Emirates em voos de longa distância recebem kits de cortesia, apresentando oito das espécies mais ameaçadas do planeta: a tartaruga marinha verde, o elefante africano, a arara azul, o gorila, o tubarão-martelo, o leão, o pangolim e o rinoceronte negro. Desde o lançamento dessa iniciativa em 2023, a Emirates distribuiu 9,8 milhões de kits em sua rede, educando efetivamente os passageiros sobre a situação dos animais silvestres ameaçados e inspirando os viajantes a se juntarem à luta contra o comércio ilegal.

“A proteção da vida selvagem faz parte do Plano de Sustentabilidade Ambiental da Emirates, tornando isso um elemento essencial do nosso DNA. Entendemos que é fundamental manter a fantástica biodiversidade do nosso planeta, para proteger não apenas a vida selvagem, mas também as comunidades humanas em todos os destinos que atendemos. Levamos nossa responsabilidade a sério e continuamos comprometidos com a implementação de iniciativas ambientais e de sustentabilidade significativas que geram impacto real em nossas operações e em todo o nosso setor”, declara Shannon Scott, vice-presidente de sustentabilidade e meio ambiente.

Para saber mais sobre a abordagem holística de sustentabilidade ambiental do Grupo Emirates, visite a página do programa Nosso Planeta .

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.