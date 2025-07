Empresa lança IA pioneira para contratação de seguro por viajantes Aproximadamente 70% das empresas já utilizam IA no atendimento ao cliente, diz a Real Seguro Viagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/07/2025 - 17h33 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h33 ) twitter

A Real Seguro Viagem lançou a primeira inteligência artificial do mercado brasileiro dedicada exclusivamente ao atendimento e venda de seguros de viagem para viajantes. A tecnologia já está disponível no WhatsApp, no site da empresa e até no ChatGPT.

O sistema foi desenvolvido para oferecer uma experiência mais simples, rápida e eficiente. A IA responde dúvidas, ajuda na escolha do seguro ideal, realiza simulações, compara planos e até conduz o processo de compra, tudo em uma conversa direta, sem burocracia.

“O objetivo é tornar a contratação de seguro tão fácil quanto pedir um carro por aplicativo”, explica Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem.

Desenvolver uma IA dedicada exclusivamente ao seguro viagem exigiu superar desafios técnicos importantes. “Utilizamos a documentação que nossa equipe desenvolveu ao longo de 18 anos operando como o primeiro comparador de seguro viagem do Brasil para ensinar nossa inteligência artificial. Foram meses de treinamento, em que capacitamos a IA para entender quais são as principais seguradoras, os planos oferecidos para cada destino e duração da viagem, as coberturas, e a orientar os passageiros em busca de planos ideais para pessoas grávidas, esportistas e de maior idade”, detalha Reichenbach.

‌



A novidade chega em um momento de alta no turismo. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) e o Ministério do Turismo, as viagens internacionais dos brasileiros devem crescer 18% em 2025. E, com mais gente viajando, cresce também a busca por proteção.

De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado de seguro viagem movimentou R$ 1,2 bilhão em 2024, um crescimento de 23% em relação ao ano anterior.

‌



Ao mesmo tempo, os hábitos dos viajantes mudaram: 82% dos brasileiros já preferem contratar serviços de viagem, incluindo seguros, de forma online, segundo levantamento da Phocuswright e Amadeus.

Não é a primeira vez que a Real antecipa movimentos no setor. Foi pioneira ao lançar, no Brasil, o primeiro comparador de seguro viagem, ferramenta que hoje se tornou padrão no mercado. Também simplificou a contratação de seguros veiculares internacionais, como Carta Verde, SOAPEX e SOAT, que passaram a ser vendidos de forma 100% online.

‌



Agora, a aposta na IA reforça essa estratégia de transformar serviços que, até pouco tempo atrás, eram sinônimos de burocracia.

A implementação da IA não veio para substituir pessoas. Pelo contrário, veio para abrir espaço. Segundo Reichenbach, a Real Seguro Viagem aumentou seu quadro de colaboradores após a adoção da tecnologia. “A IA atua como um primeiro filtro, agiliza tarefas operacionais e permite que nosso time foque no atendimento mais consultivo e na personalização das ofertas”, explica.

Segundo ele, o impacto da ferramenta já pode ser percebido. “Conseguimos aumentar a velocidade em que trazemos informação relevante e apropriada para a pessoa certa, tornando mais viável a operação com o padrão de excelência que buscamos e com planos completos com custo mínimo para os viajantes.”

A tendência não é isolada. Relatório da Zendesk e McKinsey mostra que 70% das empresas no Brasil já usam inteligência artificial no atendimento, e 62% dos consumidores dizem preferir começar o contato por meio de bots ou assistentes digitais.

O funcionamento é simples: o viajante acessa o WhatsApp da empresa, o site ou até o ChatGPT, conversa com a IA, tira dúvidas, compara planos, simula valores e, se quiser, é redirecionado para a compra ali mesmo. Caso prefira, pode ser transferido para um atendente humano a qualquer momento.

“Nosso compromisso é continuar oferecendo soluções que realmente facilitam a vida do viajante. Essa IA é mais um passo para garantir que o cliente foque no que realmente importa: curtir a viagem, enquanto a gente cuida da proteção”, finaliza Reichenbach.

