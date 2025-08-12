Empresas confirmam: IA está no centro da transformação das viagens corporativas Mais de 1000 pessoas e 400 empresas marcaram presença no Travel Connect, principal evento de inovação em viagens e despesas corporativas da América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2025 - 15h36 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h36 ) twitter

Evento de inovação em viagens corporativas da América Latina Divulgação Voll

Considerado o principal evento de inovação em viagens corporativas da América Latina, o Travel Connect 2025 aconteceu na última segunda-feira, 11 de agosto, no Hotel Grand Hyatt em São Paulo. Esta foi a maior edição já realizada e reuniu mais de 1.000 gestores de viagens e despesas em nove horas de programação, 15 palestrantes e mais de 400 empresas. O line-up foi composto de executivos de marcas como LATAM Airlines, XP Investimentos, MC Donald’s, Itaú, Visa, Hilton, Booking e VOLL.

Com o tema “A inovação molda o presente. As pessoas, o amanhã”, o evento foi conduzido pela modelo, bailarina e repórter Camila Lobo e por Jordana Souza, cofundadora e CRO da VOLL. A abertura do palco principal ficou por conta do CEO da LATAM Airlines Brasil, Jerome Cadier, que conversou com o cofundador e Diretor Financeiro da VOLL, Eduardo Vasconcellos, sobre como a LATAM enxerga o impacto da inovação e da economia global nas viagens corporativas.

Cadier destacou que hoje a Latam tem mais de 1.600 voos por dia, mais de 150 mil pessoas sendo transportadas e que “sem tecnologia a gente não consegue fazer isso”. No último mês, a companhia anunciou a instalação de um “cérebro artificial” em 340 aviões para voar com mais eficiência. O software europeu de monitoramento promete reduzir em quase 8 mil toneladas as emissões de CO2 por ano.

“Você consegue medir e avaliar milhares de aspectos a cada segundo de cada uma dessas aeronaves em relação à eficiência de consumo de combustível, em relação à dificuldade ou não dela manter o perfil aerodinâmico dela ao longo do voo. Você tem um voo que tem uma condição climática na saída, temperatura, pressão do ar. São tantas variáveis que, humanamente, você não consegue computar tudo isso. Agora, estamos o tempo todo colhendo informações, recalculando e recomendando de forma automática”, pontuou Jerome Cadier. Atualmente 35% do custo de operações da LATAM é combustível.

‌



Luiz Moura, cofundador e Diretor de Negócios da VOLL apresenta a Smart Hub Kaique Gouveia via VOLL

De fato, a Inteligência artificial dá o tom do novo momento do setor. Durante o evento, a VOLL, maior agência de viagens corporativas digital, anunciou o VOLL Smart Hub: o primeiro marketplace de agentes de Inteligência Artificial (IA) voltado exclusivamente à gestão de viagens corporativas. A partir de agora, o mercado conta com agentes de IA especializados em reduzir custos e resolver desafios complexos de gestão, indo muito além do atendimento ao cliente. O lançamento traz ao mercado os três primeiros agentes de IA já disponíveis na plataforma da VOLL: o AirSave, que troca tarifas dos voos escolhidos por funcionários por opções mais baratas em tempo real; o RatesAudit, para garantir aplicação de tarifas corporativas negociadas de hospedagem; e o ExpenseAudit, para controle e auditoria de despesa.

Luiz Moura, cofundador e Diretor de Negócios da VOLL, explica que essa é mais uma solução desenvolvida para que as empresas possam atuar com mais eficiência, mais autonomia e, principalmente, com redução de custos reais. “Estamos presenciando as pessoas transformando o mundo com tecnologia. A partir da IA, somos capazes de gerar impacto, fazer um mundo melhor, gerar um legado, transformar histórias, famílias, culturas e sociedades. Um mundo melhor, mais conectado e sem limites”, ressaltou. A VOLL é utilizada por mais de 800 mil pessoas e empresas como Banco Itaú, XP, Localiza, Nubank, CPFL Energia e iFood.

‌



O que mais esperar do setor?

Pela primeira vez no Brasil, a Diretora Regional das Américas da Booking.com, Cintia Tavella, falou sobre o comportamento dos viajantes. Em um cenário onde as viagens devem ocupar 11,5% do PIB global até 2035, a executiva destacou que todo o setor precisa acompanhar as tendências, uma vez que “vamos precisar de mais verticais, acomodações, voos e serviços relacionados ao turismo”. O Booking.com realizou uma pesquisa com 37 mil consumidores em todo o mundo que mostrou que o público da América Latina (98%) e Ásia (95%) são os mais entusiastas com IA. América do Norte tem um nível de entusiasmo de 81% e Europa e Oriente Médio 86%.

‌



Ela pontuou que o uso de IA nas viagens, de modo geral, vai desde o planejamento de viagens, recomendação de atrações e passeios, à tradução” e acredita que “as gerações mais novas vão utilizar cada vez mais, com a Geração Z liderando esse movimento”. Ela finalizou seu painel com um potente recado: “abraçarmos as mudanças, ou ficamos para trás, precisamos engajar com os viajantes e com a IA. Hoje o Booking utiliza mais de 20 ferramentas de IA para transformar a experiência do viajante.

Enquanto o turismo usa IA para dicas e outras funções, nas empresas o cenário é outro. Thiago Paulino, superintendente de dados do Itaú Gestão de Ativos – IGA destacou que o ranking das principais aplicações de IA na área de compras são: em 1º lugar contratos; seguido por negociação; gestão de despesas; operações e estratégia. Mas, não é só seguir o fluxo do mercado. “As empresas não têm que iniciar a aplicação da IA pelo uso de tecnologia, mas pela dor, pela dificuldade que as equipes têm. Então levantem o máximo de ideias possíveis, independente da solução. Traga tangibilidade, não resolva o sintoma, resolva a raiz daquela dificuldade. 80% dos problemas podem ser resolvidos com organização. Tenha uma meta tangível, de um resultado que possa ser almejado”, aconselha.

Caminhos ainda a ser explorados

A VP de Soluções Comerciais e de Movimentação de Dinheiro para América Latina e Caribe da VISA, Ana Rojas, e a Diretora Executiva de Soluções Comerciais da Visa do Brasil, Marcela Pinori, sinalizaram o maior desafio nas despesas corporativas: as marcas continuam permitindo o uso de cartões pessoais para gastos das empresas.

Para mudar esse cenário, a Visa tem apostado nos cartões visuais como solução para as marcas brasileiras. “Os cartões virtuais trazem muitas vantagens, a empresa pode emitir um para cada funcionário, elas podem ter controle da quantidade e quando usar. É uma experiência totalmente diferente, onde a empresa tem não apenas controle mas também análise sobre o uso, gerando relatórios diferenciados”, explica Ana Rojas.

“Com pessoas físicas, já temos uma experiência fluída, agora o desafio é que chegue às empresas com essa mesma fluidez”, reforça Marcela Pinori. Ela ainda pontua: “os lançamentos de produtos não são hype, ao olharmos a jornada da viagem corporativa, vemos a IA utilizada desde a predição de preços, a reservas e análise pós–viagem”.

Outro ponto interessante trazido pela Visa foi o levantamento realizado pela marca sobre o uso de tecnologia, que apontou que os principais desafios são a integração com os sistemas atuais, restrições orçamentárias, uso de IA, segurança de dados e falta de expertise nas tecnologias.

Previsões econômicas para a América Latina

A executiva Monica Crawfurd, Diretora Comercial Global para América Latina e Caribe do Hilton, apresentou um panorama amplo do segmento de turismo na região a partir da hotelaria e os impactos políticos, culturais e ambientais refletidos nele. Os dados da Oxford Economics, principal empresa independente de consultoria econômica do mundo, mostraram, no geral, a capacidade de resiliência dos países que compõem a América Latina e o Caribe. Índices promissores apontam, por exemplo, que o RevPAR (indicador-chave de desempenho no setor hoteleiro que mede a receita média gerada por cada quarto disponível em um determinado período, independentemente de estar ocupado ou não) esteve em alta durante todo o período em países como Brasil, Peru e Chile.

“Essas informações não são apenas números em uma tabela, mas um reflexo que demonstra um crescimento real de engajamento na região. Embora alguns países como a Argentina colaborem menos nesse momento de desvalorização da moeda e outras questões individuais, todos os países da América Latina têm particularidades que atribuem contribuições consistentes para o desenvolvimento do turismo em toda a região”, afirma Mônica.

Elas transformam o setor

O papel das mulheres na inovação do setor de turismo corporativo foi destaque durante a programação do Travel Connect 2025. A Diretora Executiva da Alagev, Luana Nogueira, mediou o painel que trouxe histórias reais de mulheres que lideram, a cada dia, a transformação do segmento com dedicação, competência e sensibilidade. Ele foi composto por Thaís Meirelles, Gestora de viagens da XP Investimentos, Vanessa Oliveira, Head de Produto (Viagens) da IGA, Viviane Dizaró, Gestora de CSC da Cogna, e Viviane Moraes, Gestora de viagens do McDonald’s.

Além de suas experiências, elas também trouxeram aprendizados bastante relevantes sobre o uso de inteligência artificial na gestão de viagens a trabalho. “Antes de tudo, entenda a sua empresa, seu programa de viagem e seu viajante. A tecnologia vem depois”, afirma Thaís, da XP. A executiva do IGA concorda e diz que olhar para a rotina e entender o que é valor para cada um dos stakeholders é fundamental. “É preciso vender para essas personas o que é importante para cada um, para, então, irmos juntos rumo ao futuro, um futuro que já está dado”.

Apesar do receio em torno da tecnologia, não vale permitir que o medo paralise as ações. “É preciso aprender porque todos os dias há algo novo e, quando se começa a conhecer e entende que a IA pode jogar a nosso favor, o progresso não para mais”, afirma Viviane, da Cogna. Na sequência, chega a vez de se aprofundar no aprendizado. “Com o panorama em mãos, é preciso mergulhar de cabeça para se inteirar e conhecer o máximo possível sobre IA e as novas tecnologias para entender como isso pode servir de apoio para que a empresa tome decisões e atitudes estratégicas”, diz Viviane, do McDonald’s.

Experiência

O Travel Connect 2025 foi totalmente guiado pela inteligência artificial. Desde ativações exclusivas até a experiência completa de conteúdo, o evento foi pensado para apresentar, na prática, como a IA pode transformar a gestão de viagens em resultados reais de eficiência, governança e redução de custos.

Pelo segundo ano consecutivo, o Travel Connect também contou com a Arena de Conexões, uma feira de negócios que reuniu estandes de players do mercado de turismo corporativo, produção de eventos e meios de pagamento. O espaço proporcionou um ambiente ideal para novas parcerias e oportunidades de negócios.

Luciano Brandão, cofundador e CEO da VOLL, ressalta que as inovações que ocorrem no Travel Connect colocam o mercado de viagens corporativas dentro de um dos mais avançados, que diz respeito à aplicação prática de tecnologia no seu dia a dia. “A cada edição, subimos a régua, garantimos que o mercado está consumindo o que há de mais inovador. Contribuímos de forma ativa para a transformação, por isso eventos como o Travel Connect são essenciais”.

Promovida pela agência de viagens corporativas VOLL, esta edição do Travel Connect é co-assinada pela Visa, LATAM Airlines, Delta Air Lines e Grupo R1 Pro.

