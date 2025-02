Empresas de fidelidade faturam R$ 5,6 bilhões no terceiro trimestre de 2024 Pontos/milhas acumulados pelos brasileiros ultrapassam os 240 bilhões no mesmo período Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/01/2025 - 17h54 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresas de fidelidade: faturamento de R$ 5,6 bilhões no terceiro trimestre de 2024 William Alves

A ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização) anunciou um recorde no faturamento das empresas associadas à entidade. No terceiro trimestre de 2024 (3T24), o montante faturado chegou aos R$ 5,6 bilhões, um aumento de 31,8% se comparado ao mesmo período do ano anterior, e o maior já registrado pela entidade em um único trimestre. O valor ainda superou em 7,5% o 2T24.

O estudo da ABEMF traz outros números que demonstram o crescimento do mercado de fidelização no país. A quantidade de cadastros nos programas de fidelidade chegou aos 320,2 milhões, um valor 3,2% maior que no 3T23. Também cresceu a quantidade de pontos/milhas acumulados pelos participantes, que alcançou os 240,6 bilhões, um aumento de 41,9% frente ao mesmo período de 2023. E os pontos/milhas resgatados, que aumentaram 31,6%, alcançando os 206 bilhões.

Para Martin Holdschmidt, presidente da ABEMF, alguns fatores explicam o bom resultado do segmento. “O mercado de fidelidade brasileiro tem se desenvolvido muito rapidamente. Por um lado, as empresas estão investindo em inovação, tecnologia e melhorando a experiência para o consumidor. Por outro, aumenta o interesse e engajamento dos participantes, que enxergam as vantagens de utilizar os programas não apenas em situações específicas, mas em vários momentos de sua jornada de consumo”, diz.

‌



Dois indicadores apontam esse aumento de engajamento por parte do consumidor. O primeiro deles é o número de transações que os participantes efetuaram em programas de fidelidade. No 3T24, foram 12,1 milhões de transações, um aumento de 10,3% sobre o mesmo período do ano anterior. Além disso, a taxa de breakage, que mede a quantidade de pontos/milhas que as pessoas deixam expirar chegou ao menor patamar dos últimos anos, ficando em 12,4% no 3T24.

Segundo os indicadores da ABEMF, a principal origem dos pontos/milhas continua sendo o varejo, indústria e serviços, incluindo bancos e cartões de crédito. Ainda no 3T24, 93,4% dos pontos/milhas acumulados pelos consumidores vieram de transações nesses setores. Os demais 6,6% são originados na aquisição de passagens aéreas.

‌



Quando analisada a troca de pontos/milhas por benefícios, as viagens ganham a preferência, sendo 77,4% dos pontos/milhas trocados por passagens aéreas, e os 22,6% restantes utilizados para a aquisição de produtos. Os destinos mais procurados são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre os nacionais, e Miami, Santiago e Orlando, na lista dos internacionais.

Sobre a ABEMF

‌



A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização nasceu em 2014 com o objetivo de debater questões institucionais e regulatórias do setor, representar os interesses de empresas e profissionais, além de fomentar ações para o fortalecimento e aperfeiçoamento contínuo do mercado brasileiro de fidelização.

Fazem parte da entidade doze das maiores companhias do segmento no país: Azul Fidelidade, clube giro, Dotz, Esfera, Juntos Somos Mais, LATAM Pass, Livelo, Mastercard, Orbia, Smiles, Stix e Vertem. Entre as atividades desenvolvidas pela ABEMF estão a divulgação de dados do setor, obtidos por meio de estudos e pesquisas, e a busca por incentivos que beneficiem o mercado e seus associados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.