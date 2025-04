Empresas de ground handling conhecem unidade do Sest Senat que vai oferecer capacitação aos trabalhadores Visita faz parte do acordo assinado em dezembro passado; mais de 18 mil colaboradores das Esatas associadas poderão usufruir de cursos de capacitação e atendimentos de saúde oferecidos pelas unidades Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 15h55 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h55 ) twitter

Empresas de ground handling visitam unidade do Sest Senat Divulgação

A Abesata (Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares do Transporte Aéreo) e representantes de Esatas (empresas de ground handling) estiveram na última quinta-feira (27/3) na unidade Guarulhos do Sest Senat para conhecer a instalação e os serviços oferecidos.

Isso porque as empresas assinaram em dezembro passado um convênio para dar aos mais de 18 mil colaboradores das Esatas associadas no estado de São Paulo acesso às unidades, bem como programas de capacitação e aos serviços de saúde.

“Nós vamos utilizar muitos serviços oferecidos pelo Sest Senat, em especial na capacitação, em cursos, assunto em que somos muito carentes. Vamos usar bastante desde os cursos básicos, como auxiliar de rampa, motoristas, até níveis gerenciais, cursos de gestão, entre outros”, afirma Ricardo Aparecido Miguel, diretor-presidente da Abesata. Um dos projetos mais interessantes e que responde a uma demanda do setor é o de Aprendiz Legal.

A infraestrutura

O Sest Senat tem 171 unidades espalhadas pelo Brasil, 32 apenas no estado de São Paulo. A de Guarulhos é estrategicamente localizada próxima ao Aeroporto Internacional de São Paulo, base de muitos associados da Abesata e perto de onde muitos deles residem. Existem também unidades estrategicamente localizadas e favoráveis para o apoio aos aeroportos de Viracopos, Congonhas, Ribeirão Preto e outros.

Nas unidades, são oferecidas atividades de esporte, lazer e cultura, cursos de capacitação em diversas áreas (operacionais, técnicas e gerenciais), e atendimentos odontológicos, em fisioterapia, psicologia e nutrição. As unidades são voltadas para os funcionários do setor de transporte (rodoviário, aéreo, ferroviário e aquaviário).

“Nosso forte é o setor rodoviário, no qual nossos associados são a maioria. Porém, o objetivo é criar produtos para outros modais, entre eles a aviação. Vamos criar um portfólio que se adeque e atenda às necessidades de cada modal”, explica Luciana Malamin, gerente executiva de serviços corporativos do Sest Senat (CNT – Brasília DF).

A partir de agora, trabalhadores das empresas de ground handling associadas à Abesata poderão se credenciar e usufruir da estrutura das unidades. “Estamos com uma grande expectativa de adesão, não só pela parte de capacitação, que será muito importante, mas pelos serviços de saúde e pela oferta de lazer, cultura e esporte. Nossos associados só têm a ganhar”, comemora Miguel.

Durante a visita ao Sest Senat, os dirigentes da Abesata estiveram acompanhados de representantes da Orbital, ProAir e Universo Aviation. A oferta à associação será estendida também à dnata, Swissport, Real, VIX, MSC e Tristar.

O Sest Senat possui simuladores de caminhão e ônibus em diversas unidades. O executivo da Abesata já solicitou que seja adaptado ou desenvolvido o software do simulador para utilização na operação de pushback ou rebocador de aeronaves nos pátios de manobras. “Seria excelente contarmos com esse treinamento”, finaliza Miguel.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.