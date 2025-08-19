Encontro de Aeromodelismo em Monte Verde reúne mais de 30 Pilotos Evento reuniu cerca de 30 pilotos de diversas cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, além de centenas de visitantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2025 - 16h35 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Encontro de Aeromodelismo, realizado em Altos de Monte Verde Divulgação/@visite.monteverde

Monte Verde, distrito de Camanducaia, MG, foi palco de um evento que encantou pilotos e espectadores: o Encontro de Aeromodelismo, realizado nos dias 16 e 17 de agosto, no antigo aeroporto da região, conhecido como Altos de Monte Verde, a 1.500 metros de altitude. O evento reuniu cerca de 30 pilotos de diversas cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, além de centenas de visitantes que acompanharam as manobras radicais dos aeromodelos, que impressionaram com acrobacias dignas de aviões reais.

Pilotos das cidades de Jundiaí, Cabreuva, Itatiba, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, São Paulo, Monte Verde, Jarinu e Franco da Rocha marcaram presença, trazendo aproximadamente 40 aeromodelos de diferentes tipos e tamanhos. Durante o evento, os participantes demonstraram manobras acrobáticas desafiadoras, realizando loops, pousos e decolagens espetaculares, que arrancaram aplausos do público presente.

O encontro não foi apenas uma exibição de habilidade e tecnologia, mas também uma verdadeira festa para as famílias. Um dos momentos mais aguardados foi o aerobala, atividade que, durante os dois dias do evento, distribuiu balas para as crianças, criando um clima descontraído e familiar.

Além das competições e exibições de acrobacias, o Encontro de Aeromodelismo em Monte Verde foi uma oportunidade única para os apaixonados pela aviação e pelo aeromodelismo se reunirem e compartilharem suas experiências. O evento foi um ponto de encontro de amigos, veteranos e novatos, criando laços que reforçam a tradição do aeromodelismo em Monte Verde.

‌



default Divulgação/@visite.monteverde

Com o céu limpo e uma vista deslumbrante da região montanhosa, o evento foi um grande sucesso, não só pelo desempenho dos aeromodelos, mas também pela energia e entusiasmo dos participantes.

Os aeromodelos expostos no evento foram um espetáculo à parte. Muitos deles contavam com motores a combustão, proporcionando uma sonoridade realista e um desempenho que impressionou a todos. O locutor do evento fez questão de explicar, a cada exibição, as características de cada modelo, destacando desde os mais simples até os mais avançados. A variedade de aeromodelos fez com que o público tivesse a chance de conhecer de perto as últimas inovações da área, além de reviver os primeiros modelos utilizados pelos aeromodelistas pioneiros.

‌



A história da aviação e do aeromodelismo em monte verde: um legado que nasceu no alto das montanhas

Além de seu charme europeu e natureza exuberante, Monte Verde também carrega uma forte ligação com a aviação, um legado que se inicia na década de 1950 com Verner Grinberg, o fundador do distrito e um apaixonado pela liberdade de voar. Foi ele quem idealizou e construiu a pista de pouso no topo da montanha, por muitos anos a mais alta do Brasil, com o objetivo de conectar Monte Verde ao mundo.

‌



O aeromodelismo, por sua vez, começou a ganhar destaque em Monte Verde na década de 1970. Com grandes áreas abertas, céu limpo e um clima acolhedor, o distrito se mostrou o local ideal para a prática. Foi ali que filhos de imigrantes alemães, como Tim Rudolf Wehr, e seus amigos, já familiarizados com o aeromodelismo em outras regiões, trouxeram o hobby para a região.

O cenário perfeito estimulou encontros entre entusiastas, que trocavam experiências, ensinamentos e viabilizavam seus modelos para que voassem com entusiasmo. Monte Verde, então, tornou-se um polo de convivência para aeromodelistas de diferentes gerações, e a prática cresceu, se tornando não só uma tradição, mas parte da identidade local. A história da aviação e do aeromodelismo em Monte Verde é uma homenagem a todos aqueles que, com amor e dedicação, mantêm esse legado vivo e celebram a aviação como um esporte, lazer e parte fundamental da cultura da região.

O Encontro de Aeromodelismo foi realizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) e pela AJA (Associação Jundiaiense de Aeromodelismo) e contou com o apoio da Associação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA) e outros parceiros. A união entre estas entidades garantiu a organização do evento, que foi um grande sucesso tanto para os pilotos quanto para o público presente.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.