Entenda o que são 'trilhas de condensação' e conheça a campanha de empresas como a Thales para evitá-las Fenômeno desafia a transição ecológica na aviação. Iniciativa de empresas ajuda a evitar mais de 20 toneladas de equivalente de CO2 Luiz Fara Monteiro 13/02/2025 - 02h00

Thales, Amelia e Breakthrough Energy Contrails: campanha de prevenção de trilhas de condensação Divulgação Thales

A Thales, em parceria com a Amelia e a Breakthrough Energy Contrails, dá um grande passo em direção a uma aviação mais ecológica, implementando uma solução inovadora de prevenção de trilhas de condensação.

Desde junho de 2024, a solução de prevenção de trilhas de condensação da Thales tem sido implementada em todos os voos Paris-Valladolid operados pela Amelia, utilizando aeronaves Embraer ERJ145. Esta iniciativa faz parte do projeto DECOR, apoiado pelo plano de investimento 2030 da França.

As trilhas de condensação, as nuvens artificiais produzidas pelos aviões, aprisionam o calor do sol, desempenhando um papel semelhante ao dos gases de efeito estufa e, assim, contribuindo significativamente para o aquecimento global. O impacto das trilhas de condensação pode representar uma parte significativa da pegada climática total da aviação, rivalizando até mesmo com a do CO2.

Ao integrar sua solução com as ferramentas do Centro de Controle Operacional (OCC) da Amelia, a Thales permite que os agentes de operações do OCC obtenham diretamente rotas alternativas para seus planos de voo, combinando impacto operacional controlado e uma redução significativa nas trilhas de condensação.

Quando um impacto significativo de trilhas de condensação é detectado, a solução da Thales, Flights Footprint, sugere alternativas de voo que permitem uma redução significativa no impacto climático, com uma diminuição média mínima de até 40% no impacto climático total do voo. Essa otimização de voo depende exclusivamente de ajustes na altitude da aeronave, sem alterar sua rota, o que ajuda a manter o consumo adicional de combustível abaixo de 3%.

Yannick Assouad, Vice-presidente Executivo de Aviônicos da Thales, afirmou: “A solução de prevenção de trilhas de condensação da Thales é um marco para a França. Está totalmente alinhada com a ambiciosa estratégia da Thales por uma aviação mais sustentável e responsável, visando transformar a indústria aeroespacial em direção a um futuro mais ecológico por meio da tecnologia.”

Baseada em princípios científicos comprovados, essa solução inovadora utiliza as previsões meteorológicas mais atualizadas e os modelos climáticos mais avançados fornecidos pela Breakthrough Energy Contrails para otimizar o plano de voo. Ao final de cada voo, esses modelos climáticos, enriquecidos por dados de reanálise meteorológica, são aplicados ao trajeto real da aeronave para avaliar a eficácia da prevenção nas áreas de formação de trilhas de condensação. Além disso, a instalação de uma câmera em solo, fornecida pela Reuniwatt, permite validar a eficácia da solução por meio da observação direta das trilhas de condensação, graças às análises realizadas em parceria com a empresa de serviços digitais SII.

O sucesso deste projeto, demonstrado em vários voos entre Paris e Valladolid, evitou uma média de mais de 4 toneladas de equivalente de CO2 (CO2eq) por voo, inicialmente afetado por trilhas de condensação. Construindo sobre esse sucesso, a Amelia decidiu estender progressivamente esse sistema a voos elegíveis a partir de 2025, tornando-se a primeira companhia aérea a implementar sistematicamente uma abordagem de prevenção de trilhas de condensação.

Adrien Chabot, Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Amelia, disse: “Considerar trilhas de condensação permite a análise do impacto climático total de nossas operações e, assim, uma melhor otimização delas. O desafio é reduzir significativa e rapidamente nosso impacto nas mudanças climáticas, continuando a implementação da solução da Thales iniciada em 2022. Hoje, provavelmente é uma das abordagens mais promissoras em termos de custo/benefício referente ao impacto climático.”

Esta solução, acessível e facilmente implantável, cria novos horizontes para todas as companhias aéreas, abrindo caminho para uma aviação mais sustentável e responsável em escala global.

Matteo Mirolo, Chefe de Estratégia da Breakthrough Energy Contrails, disse: “O impacto das trilhas de condensação no clima, semelhante ao do CO2, é um dos principais desafios da transição ecológica na aviação. Estamos felizes em colaborar com a Thales para implementar campanhas de prevenção em larga escala, como esta realizada com a Amelia, que são cruciais ao considerar a eventual implementação de medidas sistemáticas de evasão.”

Sobre Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é uma líder global em tecnologias avançadas, especializada em três domínios de negócios: Defesa, Aeroespacial e Ciber & Digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, verde e inclusivo.

O grupo investe cerca de €4 bilhões por ano em Pesquisa & Desenvolvimento, especialmente em áreas-chave de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales conta com aproximadamente 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o grupo gerou vendas de €18,4 bilhões.

Sobre Amelia

Atuando na indústria da aviação na Europa e na África desde 1976, a Amelia é um grupo aeronáutico francês que garante as operações de voo e a supervisão e manutenção de suas aeronaves. A frota da Amelia, composta por 18 aeronaves, atende às necessidades de suas diversas atividades, incluindo fretamentos em nome de grandes companhias aéreas internacionais, evacuações médicas e voos charter. A Amelia é membro da IATA desde novembro de 2022, apoiando o compromisso mais amplo do Fly Net Zero de alcançar emissões líquidas zero até 2050.

Sobre Breakthrough Energy Contrails

A Breakthrough Energy Contrails é uma iniciativa sem fins lucrativos voltada para transformar a pesquisa sobre trilhas de condensação em ação climática. Parceria com instituições acadêmicas, companhias aéreas e empresas de tecnologia, a equipe desenvolve ferramentas de previsão e planejamento de voo para ajudar as companhias aéreas a evitar formações de trilhas de condensação de alto impacto. Como parte da plataforma Breakthrough Energy, a iniciativa integra tecnologia, operações e expertise em políticas para fornecer soluções escaláveis para um futuro de aviação limpa.

