Equipe brasileira participa da final mundial do Torneio Amador de Boliche da Turkish Airlines, em Istambul Turkish Airlines Bowling Tournament reuniu mais de 80 países na principal cidade da Turquia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h16 )

Equipe brasileira da Rextur representou o Brasil na final mundial do Turkish Airlines Bowling Tournament Divulgação Turkish Airlines

Após vencer a etapa nacional em São Paulo, a equipe da Rextur (READ) — formada por Stephan Almeida, Leonardo Pompolo e Kleber Vizaccro — representou o Brasil na final mundial do Turkish Airlines Bowling Tournament, realizada entre os dias 9 e 10 de maio, em Istambul. Na 13ª edição do torneio, que reuniu participantes de mais de 80 países, o time brasileiro conquistou 830 pontos e ficou em 16º lugar no ranking global. O 1º lugar ficou para o time da República Tcheca, seguida do Azerbaijão (2º colocado) e do Tajiquistão (3º colocado).

Os agentes viajaram com a Turkish Airlines em classe executiva, tendo a oportunidade de experimentar todos os diferenciais da companhia, como a experiência de refeições premiada, empratada e servida por um Flying Chef à bordo, a reconhecida hospitalidade turca, sistema de entretenimento de última geração e o exclusivo lounge VIP da Turkish Airlines, localiazado no aeroporto de Istambul — um espaço de mis de 5 mil metros quadrados, com chuveiros, área de descanso, restaurante, buffet, simulador de golfe e vista panorâmica da pista.

A ação faz parte da estratégia global de relacionamento da Turkish Airlines com o trade, oferecendo experiências únicas aos profissionais que ajudam a conectar a companhia ao mercado brasileiro.

