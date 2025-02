Escola LATAM inicia as aulas de sua primeira turma de mecânicos aeronáuticos Programa profissionalizante será realizado presencialmente em São Carlos (SP) e beneficiará 70 funcionários Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 16h49 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escola LATAM oferece capacitação de mecânicos aeronáuticos em São Carlos/SP Divulgação

Nesta segunda-feira (20), a LATAM deu as boas-vindas aos 70 funcionários bolsistas do programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação no Brasil. Ao longo dos próximos dezoito meses, as aulas serão ministradas presencialmente no LATAM MRO de São Carlos (SP), o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul.

A LATAM é a única companhia aérea brasileira a ter um Centro de Instrução certificado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para a formação de mecânicos de manutenção aeronáutica. A iniciativa se destaca ainda mais no movimento de igualdade de gênero promovido pela companhia.

“Com a inauguração da Escola LATAM, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil, oferecendo treinamento especializado para ampliar oportunidades de carreira, suportar o crescimento sustentável da nossa operação e preparar os profissionais para os desafios do futuro na aviação”, comenta Alexandre Peronti, diretor de manutenção da LATAM Brasil.

‌



O programa oferece formação em manutenção aeronáutica, dividida em dois módulos: Curso Básico de Manutenção de Aeronaves e Curso Complementar de Especialidades, sendo Célula, Grupo Motopropulsor ou Aviônicos. Após os primeiros nove meses do programa básico, os alunos terão a oportunidade de se especializar nos respectivos cursos, totalizando 18 meses de formação.

A primeira turma é composta por funcionários da companhia, sempre respeitando o horário de trabalho dos alunos. Do total de 70 participantes, 60 vagas foram concedidas a colaboradores que já atuam nas funções de Auxiliar Técnico I e Auxiliar Técnico II, e as outras 10 foram preenchidas por aqueles que ocupam outros cargos. Os professores das disciplinas técnicas serão instrutores especialistas da própria LATAM. Já as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais, por exemplo, serão ministradas por professores externos.

‌



As bolsas de estudo cobrem 75% do custo total do curso. Futuramente, a companhia prevê que a Escola LATAM seja expandida, com a abertura de vagas no programa para o público externo.

Em agosto de 2024, vale lembrar, a companhia assinou, com as presenças do CEO da LATAM Brasil e do Presidente Lula, um protocolo de intenções com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) do Brasil para qualificar mão de obra e empregá-la nas instalações do LATAM MRO de São Carlos (SP), um verdadeiro polo aeroespacial brasileiro.

‌



LATAM MRO É O MAIOR CENTRO DE MANUTENÇÃO DE AVIÕES DA AMÉRICA DO SUL

O LATAM MRO, instalado em São Carlos (SP), é reconhecido como o maior centro de manutenção aeronáutica da LATAM e uma referência mundial na área. Com uma equipe de 2 mil funcionários, é responsável por mais de 60% de todas as manutenções programadas das aeronaves do grupo LATAM. Hoje, é o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul.

Com 95 mil m² de parque industrial, a unidade possui 7 hangares permanentes e 22 oficinas em São Carlos e todas equipadas com tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. O MRO tem capacidade para executar as mais complexas manutenções em aeronaves, de acordo com as instruções técnicas dos fabricantes e homologado por autoridades aeronáuticas. A qualidade e competência técnica do LATAM MRO são atestadas por certificações internacionais como EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação), FAA (Administração Federal de Aviação, nos EUA) e DGAC (Direção Geral da Aeronáutica Civil, no Chile).

Desde 2019, o LATAM MRO de São Carlos utiliza drones para inspeção de aeronaves, sendo pioneiro na América Latina nessa prática. Esse método inovador tornou o processo de inspeção 12 vezes mais eficiente do que a inspeção tradicional, além de utilizar inteligência artificial para identificar possíveis danos. Além disso, o uso de drones eliminou a necessidade de impressões de papel, mantendo os registros em nuvem atualizados em tempo real.

Em novembro de 2024, a LATAM anunciou o investimento de R$ 40 milhões em um novo hangar no LATAM MRO de São Carlos (SP) especializado em manutenção aeronáutica de aviões Boeing 787 Dreamliner e Airbus A320, que deve começar a operar em setembro de 2025 e gerar cerca de 300 novos postos de trabalho.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.