Esquadrão Puma realiza Evacuação Aeromédica no Rio Grande do Sul Aeronave decolou da Base Aérea de Canoas para resgatar uma paciente com infarto do miocárdio

Alto contraste

A+

A-

Esquadrão Puma: Evacuação Aeromédica no Rio Grande do Sul (Agência Força Aérea)

O Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3º/8º GAV) - Esquadrão Puma, sediado na Base Aérea de Santa Cruz (BASC), no Rio de Janeiro, chegou à Base Aérea de Canoas (BACO) no domingo (12) e, em sua primeira missão de ajuda às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul (RS), realizou, na segunda-feira (13/05), uma Evacuação Aeromédica (EVAM) na cidade de Triunfo (RS).

A paciente é uma mulher de 70 anos de idade que estava hospitalizada, com insuficiência ventilatória, e precisava de atendimento mais especializado em Canoas (RS). No entanto, devido às condições rodoviárias, o transporte só poderia ser feito por via aérea.

De acordo com o Capitão Médico Tiago Bartzen Perreira, responsável por acompanhar a paciente a bordo, ela já tinha um histórico de insuficiência cardíaca, infarto e diabetes. “Devido ao quadro clínico da paciente, foi necessária a entubação com sedação e a administração de medicação para manter a pressão. O transporte foi rápido e sem mais intercorrências, o que garantiu a segurança da paciente”, explicou o militar da FAB.

A paciente foi levada à BACO, onde uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), realizou o transporte até o Hospital Universitário de Canoas.

Publicidade

Ao final da missão, um dos pilotos do helicóptero, Capitão Aviador Arthur Fernandes Mendes dos Santos, relatou os desafios da missão, principalmente os relacionados à meteorologia atual que dificultam a visibilidade, mas que não impossibilitaram o sucesso da missão. “Conseguimos pousar com segurança e fazer a extração dela em 10 minutos, o que foi extremamente ágil diante do estado de gravidade da paciente embarcada”, disse.

Asas Rotativas da FAB na operação

Publicidade

Até o momento, 20 aeronaves foram empregadas na Operação Taquari 2. Os helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) estão de prontidão nas Bases Aéreas de Canoas (BACO), de Santa Maria (BASM) e Florianópolis (BAFL) com atuação diária.

Pelos rotores das aeronaves H-60L Black Hawk, operadas pelo Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5º/8º GAV) - Esquadrão Pantera e pelo Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) - Esquadrão Pelicano; e H-36 Caracal, operadas pelo Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1º/8º GAV) - Esquadrão Falcão - e Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3º/8º GAV) - Esquadrão Puma milhares de pessoas já foram resgatadas e toneladas de doações foram entregues às vítimas da enchente que assola grande parte do Rio Grande do Sul.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.